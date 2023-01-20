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القدس: التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان وأجرى محادثات تركزت على البرنامج النووي الإيراني

وجاء في البيان أن نتانياهو وساليفان الذي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية بحثا "الجهود المشتركة لوقف برنامج إيران النووي وتحركات إيران في المنطقة".

وتابع البيان "رحّب رئيس الوزراء بالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

كما ناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتعميق "اتفاقات ابراهام".

كما تطرّق نتانياهو في محادثاته مع المستشار الاميركي الى "التحركات الأخيرة للفلسطينيين على الساحة الدولية"، معتبرا إياها "هجوما على إسرائيل يتطلّب الردّ".

وأشاد الاثنان، وفق البيان، بأهمية العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة وضرورة تعميقها.



لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان

لقاء عباس

كذلك، التقى ساليفان بعد ظهر الخميس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحذّر عباس "من خطورة الإجراءات الإسرائيلية من انتهاكات تتمثل بتكثيف الاستيطان، وعمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس، وتنكرها للاتفاقات الموقعة، والقرصنة ضد أموال الضرائب الفلسطينية".

التدخل الفوري

وطالب عباس الادارة الأميركية بحسب بيان للرئاسة الفلسطينية "بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان لوقف هذه الاجراءات أحادية الجانب"، مؤكدا "أننا لن نقبل باستمرار هذه الجرائم الإسرائيلية وسنتصدى لها وسندافع عن حقوق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

كما شدد على "أهمية إيفاء الإدارة الأميركية بالتزاماتها التي أعلنت عنها، بالحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وإعادة فتح مكتب القنصلية الاميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن".

المالكي

وفي مؤتمر صحافي في رام الله الخميس، اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان سياسات الحكومة الاسرائيلية "تؤدي الى تدهور فعلي وخطير للوضع على الارض"، علما ان 17 فلسطينيا من مدنيين او اعضاء في فصائل مسلحة قتلوا منذ بداية العام في الضفة الغربية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي قد التقى في وقت سابق الخميس رئيس الموساد ديفيد برنيع وناقش معه "التحديات الاستراتيجية للبلدين، والأهمية الكبرى للتعاون بين الأجهزة الأمنية في التعامل معها"، وفق البيان.