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جوهانسبرغ: أعلنت جنوب أفريقيا التي تجنبت الانحياز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، الخميس أنها ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة مع روسيا والصين الشهر المقبل تستمر 10 أيام.

وقال بيان صادر عن الجيش "في سبيل تعزيز العلاقات المزدهرة بين جنوب افريقيا وروسيا والصين، ستُجرى مناورات بحرية متعددة الجنسيات بين هذه الدول الثلاث".

ومن المقرر أن تجري المناورات التي تحمل اسم "موسي" وتعني "دخان" بلغة الـ"تسوانا" المحلية بين 17 و27 شباط/فبراير قبالة سواحل ديربان وريتشاردز باي.

الدفاع الوطني

وأشارت قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا الى أن هذه المناورات هي الثانية من نوعها لقوات الدول الثلاث.

وأجريت المناورات البحرية للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 قبالة سواحل كيب تاون.

وأضاف البيان أن أكثر من 350 من أفراد جيش جنوب أفريقيا سيشاركون مع نظرائهم الروس والصينيين بهدف تبادل المهارات.

بريكس

وتولت جنوب أفريقيا مؤخرا رئاسة مجموعة "بريكس" التي تضم أيضا البرازيل وروسيا والهند والصين لتحدي الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة وأوروبا.

ورفضت جنوب إفريقيا القوة القارية إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تبعه فرض الغرب عقوبات قاسية على موسكو.

وانتقد حزب التحالف الديموقراطي المعارض الرئيسي في جنوب أفريقيا هذه المناورات "السخيفة" التي تجري في "وقت حرج في التاريخ الجيوسياسي العالمي".

وقال وزير الدفاع في حكومة الظل كوبوس ماريه إن المناورات المشتركة تثبت أن الحكومة "منحازة"، مضيفا "من الواضح أن القيمة بالنسبة لروسيا تكمن في إبراز نفوذها الجيوسياسي في جنوب أفريقيا" في وجه حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.