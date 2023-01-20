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إيلاف من لندن: فيما وصلت جثامين خمسة افراد لعائلة عراقية من تركيا الجمعة قتلوا برصاص مجهولين هناك الى محافظتهم الشمالية فقد دعا العراق سلطاتها الى إجراء تحقيق عاجل والكشف عن قتلتهم .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن الوزارة " تُعرِبُ عن تعازيها وخالص المواساة لعائلات المواطنين العراقيين الذي قُتِلوا في تركيا إثرَ تعرُّضِهم لإطلاق نار أمس عندما كانوا يستقلون عجلةٍ كانت تُقِلهم".



المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف (الخارجية)

ودعا الصحاف السلطات التركية إلى "بذلِ الجهود لإجراءِ التحقيق بشكلٍ عاجل وبالتعاون مع الجهات العراقية المُختصَّة للكشفِ عن ملابسات هذا الاعتداء وبيان أسبابه" كما قال في تصريج صحافي تابعته "ايلاف".

وأشار الصحاف الى أن ضحايا الاعتداء وهم من أفراد عائلة عراقية كردية نقلوا من تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل العراقي المحاذي لها في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق الشمالي حيث ينتمي الضحايا الخمس.

وأضاف إن "سفارة العراق في أنقرة وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب تتابع حادث إطلاق نار على المواطنين العراقيين".. مؤكداً "متابعة الحادث وباهتمام بالغ مع الجانب التركي وعبر السلطات المعنية للوقوف على دوافعه وتفاصيله".

دعوة لاعتقال القتلة

ومن جهته قال الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني أنه يشعر "بالأسى الشديد جراء حادث الهجوم على عدد من مواطني إقليم كردستان في محافظة ماردين التركية".

وأضاف في بيان تابعته "ايلاف" قائلاً "أنا واثق من أن حكومة إقليم كردستان تبذل مع الجهات المعنية التركية جهوداً جادة وكاملة لكشف حقائق هذا الحادث وتحديد منفذي هذه الجريمة لينالوا جزاءهم".

كما دانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان بشدة الهجوم المسلح على العائلة الكردية في محافظة ماردين بركيا وطالبت السلطات التركية "بإجراء تحقيق في أسرع وقت لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة".

وكان 4 أفراد من عائلة واحدة من قضاء آميدي (العمادية) التابع لمحافظة دهوك احدى محافظات إقليم كردستان الثلاث قد توجهوا الى تركيا بهدف العلاج لكنهم لقوا مصرعهم فجر الخميس وأصيب خامس بجروح بليغة في هجوم مسلّح على سيارتهم على طريق أرتوكلو - نصيبين بولاية ماردين في تركيا قبل أن يتوفى المصاب لاحقاً أيضاً في المشفى بسبب جروحه البليغة.

أما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان فقد طالبت الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردية الاقليمية في أربيل وعبر علاقاتهما الدبلوماسية مع تركيا بتحقيق دقيق في الجريمة وتقديم الجناة الى العدالة لينالوا جزاءهم القانوني .

اعتقال أربعةمشتبه بهم

ومن جانبها أعلنت سلطات محافظة ماردين التركية اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في قتل أفراد العائلة العراقية.

وأشارت المحافظة في بيان الى أنه " نتيجة التحقيقات وبناء على تعليمات مكتب المدعي العام الجمهوري في ماردين فقد تم اعتقال 4 مواطنين مشتبه بهم".. منوهة الى أنه "ما زال التحقيق في الحادث مستمراً وبدقة".

يشار الى أن ماردين هي احدى المحافظات التركية الجنوبية الشرقية وعاصمتها مدينة ماردين وتقع بالقرب من الحدود العراقية والسورية وسكانها خليط من الأتراك والأكراد والعرب والأشوريين.