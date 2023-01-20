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إيلاف من لندن: سيبقى المؤثر البريطاني الأميركي أندرو تيت وشقيقه رهن الاحتجاز حتى 27 فبراير بعد أن مددت محكمة رومانية احتجازهما لدى الشرطة.

ويتم التحقيق مع الشقيقين تيت بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي والاستغلال والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والاغتصاب، وقرر قاض أنهما يجب أن يبقيا في السجن 30 يومًا أخرى أثناء تحقيق الشرطة.

كان تم القبض على تيت، الذي نصّب نفسه كارهة للنساء، في بوخارست في 29 ديسمبر الماضي، كما احتُجز شقيقه تريستان وامرأتان رومانيتان. كلهم ينفون التهم الموجهة إليهم.

وقالت رامونا بولا، المتحدثة باسم وكالة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا، إن المدعين طلبوا التمديد الثاني لمدة 30 يومًا يوم الخميس لإبقاء الأربعة رهن الاحتجاز أثناء استمرار التحقيقات.

وأضافت بولا أن هذا الطلب تمت الموافقة عليه يوم الجمعة، وقالت محامية الأخوين تيت إنه اعتبر الحكم "غير مبرر على الإطلاق".

كلام المحامية

وقالت إيونا غليغا: "قبل ساعة فقط ، كانت الجلسة مغلقة وكان الملف يحتوي على 20 مجلدًا، أجد صعوبة بالغة في تصديق أن شخصًا ما لديه القدرة المادية على دراسة الملف في مثل هذا الوقت القصير ، حيث وصل بالأمس إلى المحكمة".

وقال منشور على حساب أندرو تيت على تويتر يوم الخميس: "أنا في الحجز لأنهم 'يبحثون' عن أدلة. لن يجدوا أدلة أبدًا لأننا لسنا مذنبين".

وجاء في المنشور "لقد تجاهلوا وسيستمرون في تجاهل أي وجميع الشهادات أو الأدلة القاطعة بأننا أبرياء، حالتي لا تتعلق بالحقيقة. إنها تتعلق بالسياسة".

تجنيد الضحايا

وقال المدعون الرومانيون إن الأخوين تيت جندوا ضحاياهم عن طريق إغوائهم والادعاء زورًا أنهم يريدون علاقة.

وصادرت السلطات الرومانية الأسبوع الماضي عدة سيارات فاخرة من فيلا تيت في ضواحي العاصمة.

ويمتلك المواطن البريطاني الأمييكي البالغ من العمر 36 عامًا 4.4 مليون متابع على تويتر، وتم حظره سابقًا من العديد من منصات التواصل الاجتماعي البارزة للتعبير عن وجهات نظر معادية للمرأة وخطاب يحض على الكراهية.