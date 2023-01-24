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إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة مزيدًا من العقوبات على مسؤولي النظام في إيران، بما في ذلك نائب المدعي العام أحمد فاضليان.



وتُظهر هذه العقوبات ، إلى جانب تلك المعلن عنها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الإدانة الموحدة للمجتمع الدولي للعنف المروع الذي يمارسه النظام الإيراني على شعبه ، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني المزدوج علي رضا أكبري.



وإلى جانب المدعي العام في إيران ، الذي فرضت عليه المملكة المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي، فاضليان مسؤول عن نظام قضائي يتسم بالمحاكمات الجائرة والعقوبات الفظيعة ، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام لأغراض سياسية.



وفي الأسبوع الماضي ، أصبح علي رضا أكبري ضحية لهذا النظام الوحشي بشكل مأساوي.

مشمولون بالعقوبات

وتشمل قائمة العقوبات المفروضة يوم الإثنين أيضًا:

- كيومارس حيدري ، القائد العام للقوات البرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان اعترف علنًا بتورطه وقواته في الرد العنيف على احتجاجات نوفمبر 2019 التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن المئات من المتظاهرين، وهو مستمر في ذلك.

- حسين نجت، نائب قائد فيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) التي تسمى (سار الله) وهي فرقة الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن أمن طهران، حيث نفذت بعضاً من أبشع أعمال العنف ضد الشعب الإيراني

- قوة الباسيج للمقاومة ونفت عمليات القمع الوحشي في شوارع إيران.

- سالار أبنوش نائب قائد الباسيج لدوره في القيادة والسيطرة على قوات الباسيج ومواصلة قيادة تكتيكاتهم القمعية.

تصريح كليفرلي

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: أولئك الذين تمت معاقبتهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستخدم عقوبة الإعدام لغايات سياسية إلى ضرب البلطجية للمتظاهرين في الشوارع ، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني.

وأضاف: لقد بعثت المملكة المتحدة وشركاؤنا برسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك مكان للاختباء للمذنبين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.



وإلى الآن، فرضت المملكة المتحدة 50 عقوبة جديدة ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني منذ وفاة محساء أميني وستواصل اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات لمحاسبة النظام.



وتفرض هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر في المملكة المتحدة على الأفراد الخاضعين للعقوبات وترسل إشارة أوسع على التزام المملكة المتحدة بدعم الإدانة عمليا.

