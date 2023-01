إيلاف من بيروت: أدرجت لجنة التراث العالمي المنعقدة في جلسة استثنائية معالم مملكة سبأ القديمة بمأرب (اليمن) في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

معالم مملكة سبأ القديمة، مأرب، متسلسلة تضم سبعة مواقع أثرية تشهد على مملكة سبأ الغنية وإنجازاتها المعمارية والجمالية والتكنولوجية من الألفية الأولى قبل الميلاد حتى عصد صدر الإسلام.

تشهد هذه المعالم على الإدارة المركزية المعقدة للمملكة عندما سيطرت على جزء كبير من طريق البخور عبر شبه الجزيرة العربية، ولعبت دورًا رئيسيًا في الشبكة الأوسع للتبادل الثقافي التي تعززها التجارة مع البحر الأبيض المتوسط وشرق أفريقيا.

تقع هذه الآثار في منطقة شبه قاحلة من الوديان والجبال والصحاري، وتضم بقايا مستوطنات حضرية كبيرة مع المعابد الضخمة والأسوار والمباني الأخرى. يعكس نظام الري في مأرب القديمة براعة تكنولوجية في الهندسة الهيدرولوجية والزراعة على نطاق لا مثيل له في جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة، ما أدى إلى إنشاء أكبر واحة قديمة من صنع الإنسان.

🔴 BREAKING!



Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Landmarks of the Ancient Kingdom of Saba, Marib 🇾🇪 pic.twitter.com/JnB62xaBP5