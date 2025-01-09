إيلاف من دمشق: بين أروقة الحياة العسكرية ومشاهد الخدمة العامة تبرز السيدة نعمت عون، وهو سيتردد كثيرا في المرحلة المقبلة بصفتها زوجة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية الجديد.

بين شريكة قائد عسكري بارز وسيدة أولى محتملة للبنان، تمثل السيدة نعمت عون نموذجا للمرأة اللبنانية القادرة على التوفيق بين الحياة العائلية والأدوار المجتمعية.

ومع انتخاب زوجها بالانتخابات الرئاسية، الأنظار متجهة نحو هذه السيدة التي أصبحت عنوانا جديدا للأمل والشراكة الوطنية.

وحملت اللبنانية نعمت عون على عاتقها دورا هادئا و فاعلا في دعم زوجها خلال مسيرته المهنية، مع حفاظها على خصوصية حياتها بعيدا عن الأضواء الإعلامية.

وقلة ظهورها الإعلامي تجعل الكثيرين يتساءلون عن ملامح شخصيتها، وأهميتها كشريكة لقائد ينظر إليه في لبنان والعالم كرمز للاستقرار.

ومع وصول جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، ستتحمل زوجته نعمت مسؤوليات جديدة بصفتها اللبنانية الأولى.

هذا الدور لا يقتصر فقط على المراسم الرسمية، بل يحمل في طياته القدرة على التأثير في المشهد الاجتماعي والإنساني اللبناني كما درجت العادة، من خلال المبادرات التي يمكن أن تتبناها لدعم الشعب اللبناني في ظل أزماته المتعددة.

وبعيدا عن الأضواء السياسية، يعرف عن نعمت عون دعمها للأنشطة الإنسانية والاجتماعية التي تدعم العائلات اللبنانية، خاصة في ظل الظروف الصعبة. من المتوقع أن يكون لها دور بارز في تعزيز قيم الوحدة والتكافل الاجتماعي في المرحلة المقبلة.

ولم يقف ذلك عائقا أمام حياتها المهنية، فقد ترأست قسم البروتوكول والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأميركية لمدة 23 عاما.



ماذا قالت؟

وتقول عون في حديث إعلامي سابق: "يخط لنا القدر مسارا نتكيف معه رغم ما قد يحمله من صعوبات وتحديات".

وتضيف: "منذ ارتباطي بزوجي أدركت أن حياتنا لن تكون بالسهولة التي تسير فيها حياة أزواج آخرين. فاختياره الحياة العسكرية كان بمثابة ارتباطه بزوجة أخرى، لا بل أولى بالنسبة إليه. كان يردد على مسامعي أنني الزوجة الثانية، وعليه اخترت طوعا التأقلم مع هذا النمط من الحياة لمعرفتي بمدى حماسته لخدمة وطنه وتكريس حياته له".

وعن زوجها تقول: "كان يثق بقدرتي على تعويض غيابه المتكرر عن المنزل بسبب ظروف الخدمة وتقدمه في الرتب، كما بسبب الأوضاع الأمنية والحروب التي عاشها وطننا، والتي تسببت في إصابته أكثر من مرة".

وفق رأيها، "إنها لمسؤولية كبيرة أن تكون المرأة زوجة قائد للجيش خصوصا في بلد يواجه المخاطر باستمرار، فزوجة القائد تتحمل أعباء تضاف إلى كل المسؤوليات التي تحملها. القلق الذي تعيشه على زوجها الذي يحمل مسؤولية وطن بأكمله، يوازي بحجمه جبالا".

نعمت عون أم لولدين هما خليل ونور، وجدة لحفيد يحمل اسم جده جوزاف، نجل خليل عون، وعنه تقول: "ولادة جوزاف الصغير غيرت حياتي وحياة زوجي بشكل كبير. فمقولة ما أعز من الولد إلا ولد الولد تفسر العلاقة الوطيدة والمميزة التي تنشأ بين الأجداد والأحفاد التي تتغلب على علاقة الأبناء بآبائهم".

وتضيف في لقاء سابق مع مجلة الجيش اللبناني: "يجسد جوزاف الصغير فسحة الأمل التي نشعر بها في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وجل ما أتمناه أن ينعم صغيرنا كما أطفال لبنان كلهم بمستقبل أفضل وبوطن يعيشون فيه بسلام وطمأنينة".

