إيلاف من لندن: يواجه رئيس الوزراء البريطاني العمالي السير كير ستارمر، معركة "قانونية" مع رئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس لتشهيره بها بأنه تسببت في انهيار الاقتصاد.

وقالت تقارير إن تراس أرسلت خطابًا إلى السير كير ستارمر تطالبه فيه بالتوقف عن الادعاء بأنها تسببت في انهيار الاقتصاد. وفي الرسالة، يزعم المحامون الذين يعملون نيابة عن رئيسة الوزراء السابق أن البيان "كاذب وتشهيري".

حتى أن المحامين يشيرون إلى أن تأكيدات السير كير قبل الانتخابات العامة في يوليو ساهمت في إقالة السيدة تراس من منصبها كنائبة في البرلمان عن جنوب غرب نورفولك.

صميم الخلاف

وفي صميم الخلاف، كانت الأسابيع التي أعقبت "الميزانية المصغرة" للسيدة تراس في سبتمبر 2022، عندما تفاعلت الأسواق المالية سلبًا مع التخفيضات الضريبية الكبرى الممولة بالاقتراض.

وتزعم الرسالة أن التحركات المالية لم ترق إلى مستوى الانهيار الاقتصادي، حيث لم يكن هناك انخفاض في الناتج الاقتصادي أو ارتفاع في البطالة - الدلالات المعتادة لمثل هذا الحدث.

ولإثبات ادعائهم، استشهد محامو السيدة تراس بتقرير من أندرو ليليكو، وهو زميل معهد الشؤون الاقتصادية، وهو مركز أبحاث يميني. وقد كتب تقريره بصفته المدير الإداري لشركة يوروب إيكونوميكس الاستشارية.

وقال السيد ليليكو لبرنامج Planet Normal، وهو بودكاست يقدمه كاتبا عمود في صحيفة (تلغراف)، أليسون بيرسون وليام هاليغان، والذي صدر يوم الخميس: "لم يكن هناك أي انهيار في الاقتصاد. في الواقع، نما الاقتصاد بشكل أسرع في الفترة التي أعقبت الميزانية المصغرة مباشرة.

وأضافا: "لم يكن من المتوقع أن يسير الاقتصاد بسرعة كبيرة، لكن ليز تراس جعلته يسير بشكل أبطأ قليلاً مما كان متوقعًا.

وقالا: "الشيء الذي حدث مباشرة بعد الميزانية المصغرة هو أن الاقتصاد حقق أداءً جيدًا. لذا فمن السخف أن نزعم أنها تسببت في انهيار الاقتصاد. لقد حدث العكس تمامًا. كان أداء الاقتصاد أفضل مما كان متوقعًا".

تكاليف الاقتراض

ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحالية، مما قد يؤدي إلى محو الحيز المالي المتاح لراشيل ريفز، المستشارة، بعد ميزانيتها التي تضمنت زيادة الضرائب في أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن تجدد السيدة ريفز التزامها بقواعدها المالية، التي تهدف إلى الحد من الاقتراض، في الأسابيع المقبلة، وستؤكد على أن ضغوط الإنفاق، وليس زيادات الضرائب الجديدة، ستكون هي المحور.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات ــ وهو مقياس لتكاليف اقتراض الحكومة ــ إلى 4.8 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

وفي الوقت نفسه، أشار مسح ربع سنوي أجراه اتحاد الصناعة البريطانية إلى أن الأرباح في الخدمات المالية سوف تنخفض بأسرع معدل لها منذ ذروة الأزمة المالية في الأشهر المقبلة.

مصداقية حزب المحافظين

واستغلت شخصيات حزب العمال البارزة، بما في ذلك السير كير، سجل السيدة تراس الذي استمر سبعة أسابيع في منصبها لمهاجمة مصداقية المحافظين الاقتصادية خلال الحملة الانتخابية.

ويبدأ خطاب محامي السيدة تراس بالقول: "نكتب فيما يتعلق بالتصريحات التي أدليت بها علنًا فيما يتعلق بموكلتنا والتي تسببت ومن المرجح أن تستمر في التسبب في ضرر جسيم لسمعتها.

واضاف: "من الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص التصريحات العامة الكاذبة والتشهيرية التي أدليت بها عن موكلتنا في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في أواخر مايو 2024، في وقت كنت تعلم أو كان يجب أن تعلم أن هذه التصريحات كاذبة ومن المرجح أن تؤثر هذه التصريحات بشكل ملموس على الرأي العام لموكلتنا بينما كانت تترشح كمرشحة برلمانية لحزب المحافظين في جنوب غرب نورفولك."

ويشير الخطاب إلى كيف ادعى السير كير في مناسبات عديدة خلال الحملة الانتخابية في يونيو أن "ليز تروس تسببت في انهيار الاقتصاد".

تنتهي الرسالة: "إن هذه التصريحات تشهيرية وتتسبب في إلحاق ضرر مستمر بسمعة عميلنا. وعليه، يطلب عميلنا منك التوقف فورًا عن تكرار التصريحات التشهيرية في أي وقت، أو التسبب في تكرارها أو إعادة نشر التصريحات التشهيرية أو أي جزء منها".

وقالت: "نأمل مخلصين أن يتم حل هذه المسألة الآن وأن تمتنع عن التسبب في أي ضرر إضافي لعميلنا رئيسة الوزراة السابقة تراس."

أعدت هذه المادة من موقع صحيفة (تلغراف) على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/politics/2025/01/09/truss-starmer-cease-and-desist-letter-crashed-economy-claim/