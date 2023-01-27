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واشنطن: دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الهدوء الخميس في وقت يتصاعد الغضب إثر وفاة الأميركي من أصل أفريقي تاير نيكولز في ممفيس بولاية تينيسي (جنوب) بعد اعتقاله بأيدي خمسة شرطيين سود أوائل كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن في بيان "في حين يشعر الأميركيون بالحزن وتجري وزارة العدل تحقيقها وتواصل السلطات عملها، أنضم إلى عائلة تاير في الدعوة إلى احتجاجات سلمية. الغضب مفهوم لكن العنف غير مقبول أبدا"، حاضا على إجراء "تحقيق سريع وكامل وشفاف" في هذه المأساة.



الشرطيون المعتقلون بتهمة القتل بعد وفاة تاير نيكولز(شرطة ممفيس)

وأودع الشرطيون الخمسة السجن الخميس بتهمة القتل بعد وفاة نيكولز أوائل كانون الثاني/يناير بعد أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت "مروعة".

وعناصر الشرطة هؤلاء من ممفيس، المدينة الكبيرة في تينيسي، وجميعهم أميركيون من أصل أفريقي، ويواجهون تهما عدة بينها القتل والاعتداء بالضرب.

في 7 كانون الثاني/يناير، أراد الشرطيون اعتقال نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم.

ولا تزال تفاصيل عملية الاعتقال تلك غير واضحة. وهناك مقطع فيديو يبين الوقائع لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام أقارب الضحية ومحاميهم.

وقال بايدن في بيانه إن "وفاة تاير هي تذكير مؤلم بأنه يجب علينا فعل المزيد للتأكد من أن نظام العدالة لدينا يحترم الوعد (بضمان) عدالة منصفة ونزيهة".