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ايلاف من لندن: وقعت بغداد وباريس الجمعة اتفاقا لتعاون مشترك لمكافحة الفساد وتسليم المتهمين به ومواجهة غسيل الاموال واستراد الاموال العراقية المهربة وتنفيذ فرنسا مشاريع ضخمة في العراق.

فقد وقع البلدان في باريس اليوم مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها حاليا الى باريس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رئيسا مؤسستي مكافحة الفساد في العراق وفرنسا وقعا في باريس الجمعة 27 يناير 2023 اتفاقا لمكافحة الفساد وغسيل الاموال وتسليم المطلوبين

وقّع المذكرة عن الجانب العراقي رئيس هيئة النزاهة وعن الجانب الفرنسي رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد حيث تضمنت جملةً من الفقرات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره واسترداد الأموال العراقية المسروقة والمهرّبة قبل وبعد 2003.

كما وضعت أسسا لتعاون في استرداد المطلوبين بقضايا الفساد، ومكافحة عمليات غسيل الأموال .. اضافة الى تعاون تقني لمنع ومكافحة الفساد وتعزيز الخبرات في هذا المجال. وتنمية وتحسين ستراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد.



إدراج مواقع عراقية على لائحة التراث العالمي

وخلال اجتماع للسوداني في باريس اليوم فقد بحث مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اودريه ازولاي سبل ترسيخ التعاون المشترك بين العراق واليونسكو وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتعليم ومختلف مجالات العلوم.

وثمّن رئيس الوزراء مبادرة اليونسكو في إحياء روح الموصل وإعمار جامع النوري، والتطلع للتعاون مع المنظمة لإدراج المزيد من المواقع العراقية على لائحة التراث العالمي والإسهام في التدريب المهني للعاملين وتطوير قطاع التربية والتعليم.

وأكد رغبة الحكومة في التعاون مع المنظمة الأممية عبر إقامة برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوسطية، لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة التنمية المستدامة.. متطلعا لأنْ يكون للعراق حضور مهم في المجلس التنفيذي لليونسكو.

من جانبها، وصفت ازولاي العلاقة بين اليونسكو والعراق بالمتميزة "لما يمثله من عمق تاريخي".. وأكدت أن إحياء مدينة الموصل يشكل اكبر عملية قادتها اليونسكو في العالم من حيث الحجم والأهمية.

وأكدت مديرة منظمة اليونسكو مضيّ المنظمة بمشروع للتدريب التقني والمهني في العراق كما رحّبت بترشيح العراق لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو.

نقلة لعلاقات البلدين الى آفق استراتيجي

وعدت وزارة الخارجية العراقية الجمعة مباحثات السوداني الحالية في فرنسا نقلة للعلاقات بين البلدين إلى أفق إستراتيجي متعدد المصالح.

السوداني وماكرون يتبادلان في باريس مساء الخميس 26 يناير 2023 وثائق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحافي تابعته "ايلاف" إن "دبلوماسية القوى الناعمة هي مسار الوزارة ورؤيتها من خلال توافر مصادر قوّة تؤهلنا للمضي مع شركاء العراق وأصدقائه".

ونوه الى ان "الدبلوماسية العراقيّة تعمل بأذرع متعددة لتعزيز انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي وتعمل بدأب عالٍ لتحقيق إستجابة وطنية تنسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد أن "إسترداد الأموال والممتلكات العراقية في الخارج والعمل على زيادة شراكات العراق عبر توقيع مذكرات التفاهم وفي مختلف القطاعات،هدف يسعى إليه العراق بقوة".

مشاريع فرنسية كبرى في العراق

وقع السوداني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الخميس اتفاقا للشراكة بين بلديهما حيث اكدا تعزيز تعاونهما خصوصًا في قطاع الطاقة.

وجاء في إعلان مشترك صدر في اعقاب توقيع اتفاقية الشراكة أن المسؤولين العراقي والفرنسي دانا "الاعتداءات التي تنتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه أيًا كان مصدرها" في اشارة الى ايران وتركيا اللتان عادة ما تهاجم قواتهما مقرات لاحزاب مناوئة لهما تتخذ من اقليم كردستان العراق الشمالي مقرا لها ومنطلقا لمهاجمة اهداف داخل اراضي البلدين.

وأضاف الاعلان أنه "في ما يخصّ الطاقات البديلة فقد أبدى السوداني وماكرون التزامهما بتنفيذ مشروع يشمل طاقات عديدة لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية في بغداد.

وعبّر ماكرون والسوداني عن رغبتهما المشتركة في "رفع مستوى التعاون الفرنسي العراقي في مجال الطاقة والنقل".

وشددت باريس وبغداد في اعلانهما المشترك على "التزامهما باستكمال المشاريع الكبرى" خصوصًا "تجديد الشبكة الكهربائية العراقية والربط الكهربائي بالأردن"، و"كذلك مشروع بناء مترو مرتفع في بغداد"، بفضل "خبرة" شركات فرنسية مثل "جي اي غريد فرانس" و"شنايدر إلكتريك" و"ألستوم".

في عام 2021، وقعت شركة توتال إنرجي عقداً مع العراق بقيمة 10 مليارات دولار لكن صعوبات تعترض تنفيذه رغم مساعي بغداد لتجديد شبكاتها الكهربائية.

وكي يتمّ تنفيذ هذه المشاريع تعهّدت فرنسا بـ"تمديد تسهيلات ائتمان الصادرات القابلة للاسترداد بقيمة مليار يورو لدعم الشركات الفرنسية العاملة في العراق" وفق ما أعلن البلدان.

وقد انطوت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف والتبادل الثقافي.. وأخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.