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القدس: قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ إطلاق نار الذي أدى إلى إصابة شخصين في القدس الشرقية السبت هو فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما.

وقالت الشرطة إنها "شلّت حركة" مطلق النار الذي أصيب بجروح. وأضافت أنه "يبلغ من العمر 13 عامًا" وهو من سكان القدس الشرقية المحتلة التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967.