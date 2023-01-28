قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أصدرت دول غربية بيانا مشتركا بعد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول الهجوم المميت بالأسلحة الكيماوية على دوما السورية في 7 أبريل 2018.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن نظام الأسد مسؤول عن الهجوم المميت، وفند التقرير الادعاء الروسي بأنه كان هجومًا للمعارضة. ووقع البيان المشترك الذي فند وقعه وزرا خارجية بريطانيا وأميركا وفرنسا وألمانيا.

تورط النظام السوري

ويخلص التقرير إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة لسلاح الجو العربي السوري ، في حوالي الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي يوم 7 أبريل 2018 ، تنطلق من قاعدة الضمير الجوية وتعمل تحت سيطرة القوات الجوية. أسقطت قوات النمر أسطوانتين صفراء أصابت مبنيين سكنيين في منطقة وسط المدينة وأطلقت غاز الكلور مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات.

ويمثل هذا التقرير المثال التاسع لاستخدام الأسلحة الكيميائية الذي تنسبه آليات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مستقل إلى نظام الأسد.

إدانة مشددة

ودانت الحكومات الموقعة على البيان، بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة وتظل ثابتة في مطالبنا بأن يمتثل نظام الأسد على الفور لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. يجب على سوريا أن تعلن بشكل كامل عن برنامج أسلحتها الكيماوية وأن تدمره وأن تسمح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بلادها للتحقق من قيامها بذلك.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تلقى معلومات موثوقة ، تم تأكيدها من خلال مصادر متعددة ، تفيد بأن القوات الروسية كانت مشتركة في موقع قاعدة الضمير الجوية جنبًا إلى جنب مع قوات النمر.

كما حصل الفريق على معلومات تفيد بأنه في وقت الهجوم ، كان المجال الجوي فوق دوما يخضع لسيطرة حصرية من قبل القوات الجوية العربية السورية وقوات الدفاع الجوي الروسية.

ودعا البيان المشترك الاتحاد الروسي إلى الكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيميائية. وقال البيان: لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة من الكرملين إخفاء يده في تحريض نظام الأسد.

عرقلة روسية

إذ في أعقاب الهجوم الكيميائي السوري في 7 نيسان / أبريل 2018 ، ساعدت الشرطة العسكرية الروسية النظام السوري في عرقلة وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم وحاولت تعقيم الموقع.

كما نشرت القوات الروسية والسورية صوراً نُشرت لاحقاً على الإنترنت في محاولة لدعم رواياتها الملفقة عن هذه الحادثة.

وأشادت الدول الغربية في بيانها بعمل موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المستقل وغير المتحيز والخبير، كما دانت استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف.

واعادت الدول الغربية تأكيد التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.