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إيلاف من لندن: أقال رئيس الوزراء البريطاني، نديم الزهاوي من منصبه كرئيس لحزب المحافظين بعد أن وجد تحقيق أخلاقي في التعامل مع شؤونه الضريبية "انتهاكًا خطيرًا" للقانون الوزاري.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قاوم دعوات سابقة من أحزاب المعارضة لإقالة السيد الزهاوي بعد تقارير تفيد بأن رئيس حزب المحافظين دفع غرامة كجزء من نزاع تسوية يقدر بـ 4.8 مليون جنيه إسترليني مع مكتب شؤون الضرائب.

وبدلاً من ذلك، طلب من مستشاره الأخلاقي الجديد السير لوري ماغنوس تقييم ما إذا كانت التسوية ترقى إلى انتهاك للمدونة الوزارية.

في رسالة كتبها السير لوري إلى رئيس الوزراء صباح الأحد، بعد انتهاء التحقيق، قال مستشار الأخلاقيات إن الزهاوي "لم يُظهر اهتمامًا كافيًا بالمبادئ العامة للقانون الوزاري" ولم يستوف متطلبات "الصدق، كمنفتح وقائد مثالي".

وفي رسالة ثانية كتبها رئيس الوزراء إلى الزهاوي بعد نتائج السير لوري، قال السيد سوناك إنه "من الواضح أنه كان هناك انتهاك خطير للقانون الوزاري" وأعلن عزل رئيس حزب المحافظين من منصبه الوزاري.

وكان الزهاوي قد واجه ضغوطًا في الأيام الأخيرة للاستقالة حيث انتشرت الأسئلة حول وضعه المالي حتى بعد أن أصدر بيانًا "لتوضيح بعض الالتباس".

اعتراف

واعترف بأنه دفع ما وصفه مكتب شؤون الضرائب، بأنه "مستحق" بعد أن "اختلفت بشأن التخصيص الدقيق" للأسهم في شركة يوغوف YouGov للاستطلاعات التي شارك في تأسيسها، وهو خطأ قال إنه "مهمل" وليس متعمدًا، لكنه لم يكشف عن حجم التسوية أو ما إذا كان قد دفع غرامة.

وفي المراسلات التي أرسلها السيد لوري إلى السيد سوناك والتي أصدرتها داونينغ ستريت ، قال السير لوري إن حكمه العام كان أن "الإغفالات" من جانب السيد الزهاوي فيما يتعلق بشؤونه الضريبية "تشكل إخفاقًا خطيرًا في تلبية المعايير المنصوص عليها في القانون الوزاري".

تقرير المستشار الاخلاقي

في تقرير مؤلف من أربع صفحات إلى سوناك، بتاريخ 29 يناير ، يقول السير لوري:

• تأخر الزهاوي في "تصحيح تصريح عام غير صحيح" صدر في يوليو 2022 - حيث قال لشبكة سكاي نيوز أن تقارير التحقيق كانت "غير دقيقة وغير عادلة ومن الواضح أنها تشويه".

• بدأ اتصال الزهاوي مع مكتب الضرائب HMRC في أبريل 2021 لكنه لم يعلن ذلك.

• فشل في الإعلان عن التحقيق الجاري لدى إدارة الموارد البشرية عند تعيينه وزيراً للتعليم في أكتوبر 2021

• ما زال رئيس حزب المحافظين لم يذكر التحقيق عند تعيينه مستشارًا في يوليو 2022.

• توصل الزهاوي إلى تسوية من حيث المبدأ مع مكتب الضرائب HMRC في أغسطس 2022 - مع تسوية في سبتمبر 2022 إلى جانب عقوبة - والتي لم يتم الكشف عنها حتى يناير 2023.

• لم يكشف عن التحقيق مرة أخرى عندما عين رئيس الوزراء السابق ليز تروس مستشارًا لدوقية لانكستر في سبتمبر - أو عندما عينه سوناك رئيسًا لحزب المحافظين في أكتوبر.

• الزهاوي "كان يجب أن يفهم" أن إدارة الموارد البشرية كانت تحقق في "مسألة خطيرة".

• مكتب مجلس الوزراء "لم يكن في وضع يسمح له بإبلاغ رئيس الوزراء المعين" بشؤون السيد الزهاوي الضريبية لأنه فشل في الكشف عن المعلومات ذات الصلة للدائرة.

• سلوك السيد الزهاوي "انخفض إلى ما دون المعايير العالية" التي يجب أن يتوقعها رئيس الوزراء من الوزراء.

• أظهر رئيس حزب المحافظين "الاهتمام غير الكافي" بالقانون الوزاري.

تعهدت بالنزاهة

وكتب رئيس الوزرء للزهاوي بقراره بإقالته من الحكومة: "عندما أصبحت رئيسًا للوزراء العام الماضي ، تعهدت بأن تكون الحكومة التي أقودها تتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات".

واضاف: "لهذا السبب، وبعد المعلومات الجديدة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بشأن الترتيبات المالية الشخصية والإعلانات ، طلبت من السير لوري ماغنوس، المستشار المستقل المعني بمصالح الوزراء ، إجراء تحقيق كامل في هذا الأمر. لقد وافقت وتعهدت بالتعاون الكامل مع التحقيق".

انتهاك خطير

وقال سوناك: "بعد الانتهاء من تحقيق المستشار المستقل - الذي أطلعنا على النتائج التي توصل إليها - من الواضح أنه كان هناك انتهاك خطير للقانون الوزاري. نتيجة لذلك ، أبلغتك بقراري بعزلك من منصبك في حكومة جلالة الملك".

أضاف رئيس الوزراء أن الزهاوي يجب أن يكون "فخوراً للغاية" بـ "إنجازاته الواسعة النطاق في الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية" ، ولا سيما بفضل "إشرافه الناجح على برنامج شراء ونشر لقاح COVID-19".

يشار إلى أن الخلاف الذي أحاط بالزهاوي تركز على فاتورة ضريبية حول بيع أسهم في YouGov - شركة الاقتراع التي أسسها - بقيمة تقدر بنحو 27 مليون جنيه إسترليني والتي كانت مملوكة لشركة بالشور انفيستمنت Balshore Investments ، وهي شركة مسجلة في الخارج في جبل طارق ومرتبطة بأسرة الزهاوي.

