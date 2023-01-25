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إيلاف من لندن: اشتبك رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب العمال المعارض تحت قبة مجلس العموم، يوم الأربعاء، على خلفية قضية الضرائب المتعلقة بالوزير ناظم زهاوي.

ودافع ريشي سوناك عن قراره إطلاق تحقيق أخلاقي في نديم الزهاوي بدلاً من إقالته، في رده على كلام زعيم المعارضة السير كير ستارمر في جلسة مجلس العموم الخاصة بأسئلة رئيس الوزراء.



وقال السير كير ستارمر إن رئيس الوزراء "ضعيف بشكل ميؤوس منه" لعدم إقالة الوزير "لسعيه لتجنب الضرائب". وتساءل: "هل بدأ رئيس الوزراء يتساءل عما إذا كانت هذه الوظيفة كبيرة جدًا بالنسبة له؟".

ورد سوناك إن السير كير هو الضعيف لأنه "ليس لديه مبادئ فقط سياسات تافهة".

داونينغ ستريت

وقال حزب العمال إنه يجب على السيد سوناك أن يقول ما إذا كان قد دفع غرامة للإيرادات والجمارك، مثل الزهاوي. وقد رفض داونينغ ستريت حتى الآن التصريح ، ووصف الترتيبات الضريبية للفرد بأنها "سرية".



وقالت المتحدثة الرسمية باسم رئيس الوزراء إن رئيس الوزراء سينشر إقراراته الضريبية "في الوقت المناسب".

وفي مجلس العموم، قال سوناك إنه كان من "المناسب سياسيًا" إقالة السيد الزهاوي رئيس حزب المحافظين من منصب وزير قبل بدء اجتماعات مجلس العموم ظهرًا، لكنه يؤمن "بالإجراءات القانونية السليمة".

وقال إن هذا هو السبب في أنه طلب من مستشاره للأخلاقيات التحقيق فيما إذا كان رئيس حزب المحافظين قد انتهك القواعد الوزارية.

وسيكون الأمر متروكًا لرئيس الوزراء ليقرر ما إذا كان سيقيل الزهاوي إذا قال مستشاره الأخلاقي إنه خالف القواعد الوزارية.

وكان السيد الزهاوي وزيرا للخزانة في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على تسوية تقدر بـ 4.8 مليون جنيه إسترليني مع مكتب شؤون الضرائب.

انتهازية سياسية

وسأل السير كير السيد سوناك عن سبب قوله في جلسة مجلس العموم يوم الاربعاء الماضي إن السيد الزهاوي "تناول هذه المسألة بالكامل".



وقال رئيس الوزراء "منذ أن علقت على هذا الأمر الأسبوع الماضي، تواردت المزيد من المعلومات "بما في ذلك بيان من الوزير بلا حقيبة [السيد الزهاوي]" ، المجال العام ولهذا السبب من الصواب أن نثبت الحقائق".

واتهم سوناك السير كير بـ "الانتهازية السياسية البسيطة" لحثه على تعيين مستشار للأخلاقيات ثم رغبته في اتخاذ قرار قبل التحقيق في القضية.

سياسات تافهة

وقال رئيس الوزراء إن "الاختلاف بيني وبين [السير كير] هو أنني أقف مع قيمي ومبادئي حتى عندما يكون الأمر صعبًا" ، متهمًا زعيم حزب العمال بالانغماس في "سياسات تافهة".



قال السير كير إن "فشل" رئيس الوزراء في إقالة السيد الزهاوي أظهر "مدى ضعفه بشكل ميؤوس منه - رئيس وزراء يشرف على الفوضى ، وغارق في كل منعطف".

وقال زعيم حزب العمال: "لا يستطيع رئيس الوزراء أن يقول متى ستصل سيارات الإسعاف إلى ضحايا النوبات القلبية مرة أخرى. لا يستطيع أن يقول متى سيعمل نظام السجون على إبقاء الشوارع آمنة مرة أخرى. لا يمكنه حتى التعامل مع المتهربين من الضرائب في حكومته". وقال: "هل بدأ سوناك يتساءل عما إذا كانت هذه الوظيفة كبيرة جدًا بالنسبة له؟".

التسوية تمت

يذكر أن الزهاوي أكد يوم السبت الماضي أنه دفع دفعة لتسوية نزاع مع مكتب إدارة الضرائب، مضيفًا أن مصلحة الضرائب قبلت أن الخطأ كان "غير مبالٍ وغير متعمد".

وقالت (بي بي سي) إن النزاع قد تم حله بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الماضي، عندما كان الزهاوي وزيرا للخزانة في حكومة بوريس جونسون ، وأن المبلغ الإجمالي المدفوع في المنطقة يبلغ حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني ، بما في ذلك غرامة مالية.



وكانت الضريبة مرتبطة بمساهمة الوزير الزهاوي في مؤسسة يوغوف YouGov وهي شركة الاستطلاعات التي شارك في تأسيسها عام 2000 قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان.

