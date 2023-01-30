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أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوافق على طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، بالحوار، من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال: "بوتين كان ولا يزال مستعداً لإجراء اتصالات، لكن، لا توجد محادثات متفق عليها بينهما حتى الآن" بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية.

وكانت صحيفة "تاجشبيغل" الصادرة في برلين قد نقلت عن شولتس قوله في مقابلة نشرت أمس الأحد "سأتحدث مع بوتين مرة أخرى لأنه من الضروري التحدث. بوتين مسؤول عن سحب القوات من أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب الرهيبة التي لا معنى لها والتي راحت ضحيتها بالفعل مئات الآلاف من الأرواح".



وحذّر شولتس من "الدخول في حرب مزايدة مستمرة عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة" رداً على المطالب الجديدة بتوريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا، بعدما تعهدت ألمانيا بتسليمها دبابات "ليوبارد 2". وتابع: "يتعين على أي مستشار ألماني يتعامل مع اليمين الدستوري على محمل الجد، أن يبذل قصارى جهده لضمان ألا تتحول حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)"، مؤكداً أن هذا لن يحدث، وأنه لن يسمح بمثل هذا التصعيد.