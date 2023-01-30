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باكو: أعلنت أذربيجان الإثنين أنّ سفارتها في إيران ستوقف "مؤقتاً" نشاطاتها، بعد ثلاثة أيام على استهدافها بهجوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.

وقُتل موظف في السفارة الجمعة على يد مسلّح اعتقلته الشرطة الإيرانية تذرّع بدوافع "شخصية"، لكنّ باكو ندّدت بالهجوم "الإرهابي" على بعثتها الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيكسان حجي زاده لوكالة فرانس برس إنّ "عمل سفارة أذربيجان توقّف مؤقتاً بعد إجلاء الموظفين وعائلاتهم من إيران".

وأضاف أنّ "هذا لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنّ القنصلية العامة الأذربيجانية في مدينة تبريز في شمال غرب إيران "تواصل عملها".

وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في محادثة هاتفية السبت مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن "يخضع هذا العمل الإرهابي لتحقيق شامل".

وأفادت شرطة طهران عن اعتقال المهاجم، وهو رجل إيراني متزوّج من أذربيجانية.