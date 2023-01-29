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طهران: تلقت إيران عبر قطر رسائل من دول مشاركة في مفاوضات الملف النووي المتوقفة، وفق ما أعلن وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان الأحد أثناء استقباله نظيره القطري في طهران.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري "تسلمنا عبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني رسائل من جانب أطراف الاتفاق النووي".

لم يورد المسؤول الإيراني أي تفاصيل عن مضمون الرسائل، لكنه رحب بالجهود التي تبذلها الدوحة لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ أشهر.

وأضاف الوزير الإيراني "تحاول قطر إعادة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزاماتها".

محادثات النووي

بدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في نيسان/أبريل 2021 في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018. لكن النقاشات لم تحرز أي تقدم ملموس.

ويضمن الاتفاق الطابع المدني للبرنامج النووي لإيران المتهمة بالسعي لتطوير سلاح ذري رغم نفيها ذلك.

على صعيد متصل، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الثلاثاء انه يعتزم زيارة إيران في شباط/فبراير لإجراء مباحثات "اساسية" تهدف إلى حمل هذا البلد على استئناف التعاون حول أنشطته النووية.

وتعرض موقع عسكري في وسط إيران لهجوم بطائرات مسيّرة ليل السبت الأحد يشبه العمليات السرية التي استهدفت منشآت نووية في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر، شجب أمير عبد اللهيان مجددا الاحد "الدور غير البناء" للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - في "أعمال الشغب".