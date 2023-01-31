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حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الأخير من عام 2022، نمواً بنسبة 5.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022، نمواً بنسبة 8.7 في المائة، مقارنةً بالعام السابق.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في تقرير لها اليوم (الثلاثاء)، أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الأخير من عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2021. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 15.4 في المائة، مقارنةً بالعام السابق.

وتوضح نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية قد سجّل ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية للعام الماضي، نمواً إيجابياً بنسبة 5.4 في المائة، مقارنةً بالعام السابق 2021، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً قد حقق خلال الربع الأخير من عام 2022، ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.