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وجّهت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، عدة نصائح للوقاية من أخطار "الفحم والحطب".

ونشرت لهذه الغاية مقطعاً للتوعية عبر حسابها على موقع "تويتر"، حذّرت فيه من إشعال الفحم أو الحطب داخل المنزل، وأوصت بتهوية المكان منعًا للاختناق.

وأوصت بإبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن النار، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاء الحطب عند الخروج من المنزل وعند النوم.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد حذّرت سابقاً من مخاطر عملية إشعال الفحم الذي ينتج عنها تصاعد غاز أول أكسيد الكربون الذي لا لون له ولاطعم ولا رائحة، ويسمى بـ"القاتل الصامت" الذي يمكن أن يتسبب بالوفاة بغضون دقائق. لأن المرء يستنشقه دون أن يشعر به. فإذا استنشقه سيؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى خمول وتثاقل يصبح الإنسان بسببه عاجزاً عن الحراك، وقد لا يتمكن من طلب الاستغاثة.