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إيلاف من لندن: أصر 10 داونينغ ستريت على أن اقتصاد المملكة المتحدة قوي على الرغم من تحذير صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد البريطاني سوف يتجه إلى الاتجاه المعاكس هذا العام.

وفي آخر تحديث للتوقعات الاقتصادية العالمية ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة مرة أخرى ، وتوقع انكماشًا بنسبة 0.6 في المئة مقابل النمو 0.3 في المئة الذي تم تحديده في أكتوبر الماضي.

وتضع التوقعات للعام المقبل المملكة المتحدة وراء نظيراتها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. ومن المتوقع أيضًا أن تكون المملكة المتحدة الدولة الوحيدة - عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة - التي تعاني من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمدة عام.

لكن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء قال للصحفيين إن صندوق النقد الدولي نفسه "قال إن السياسة الاقتصادية البريطانية تسير الآن على المسار الصحيح".

أضاف المتحدث أن المملكة المتحدة تفوقت على العديد من التوقعات العام الماضي ، وكان من المتوقع أن تنمو بوتيرة أسرع من ألمانيا واليابان في السنوات المقبلة.

موقف حزب العمال

وردت وزيرة خزانة الظل العمالية راشيل ريفز قالت إن على الحكومة أن تفعل "أكثر من ذلك بكثير" لتحقيق إمكانات الاقتصاد البريطاني.

وردا على سؤال عاجل حول تحديث التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي في مجلس العموم ، قالت ريفز: "تمتلك بريطانيا إمكانات هائلة ، لكن 13 عامًا من فشل حزب المحافظين كانت بمثابة ركيزة للازدهار".

وقالت: "تقييم صندوق النقد الدولي اليوم يحمل مرآة للفرص الضائعة وليس مشهدًا جميلًا".

اضافت ريفز: "المملكة المتحدة هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوقع أن يتقلص هذا العام. نمو أضعف مقارنة بمنافسينا لكلا العامين المقبلين. لقد تمت ترقية العالم ، وخفضت تصنيف بريطانيا. والنمو أسوأ حتى من روسيا التي ضربتها العقوبات".

واستهدفت وزيرة خزانة الظل، وزير الخزانة جيريمي هانت الذي لم يكن حاضرا في جلسة مجلس العموم، يوم الثلاثاء خلال مناقشة تقرير صندوق النقد الدولي، وأضافت: "لو كان لدى وزير الخزانة أفكار أو إجابات أو شجاعة ، لكان هنا اليوم. لكنه ليس كذلك".

وتابعت ريفز: "السؤال الذي يطرحه الناس الآن هو: هل أنا وعائلتي أفضل حالًا بعد 13 عامًا من حكومة المحافظين؟ الجواب هو لا. وكما يظهر صندوق النقد الدولي اليوم ، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو".

هولدن يشكك

في وقت سابق يوم الاثنين، شكك وزير النقل ريتشارد هولدن في توقعات صندوق النقد الدولي. ولدى سؤاله عما إذا كان صندوق النقد الدولي مخطئًا ، قال هولدن لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد ذلك".

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أخطأ في توقعاته "في العامين الماضيين" ، وأنه يعتقد أن "بريطانيا يمكن أن تتفوق على توقعاتها مثلما فعلت خلال العامين الماضيين".

وقال الوزير إن اقتصاد المملكة المتحدة "نما بوتيرة أسرع من ألمانيا منذ عام 2016" و "نما أسرع من فرنسا وإيطاليا واليابان منذ عام 2010".

كما قال هولدن إن تقرير الهيئة "أشاد" بالإجراءات التي اتخذها المستشار جيريمي هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاولة تحقيق الاستقرار المالي للبلاد.

واتفق الوزير السابق في الحكومة جاكوب ريس موغ مع هولدن ، وقال لشبكة سكاي نيوز إن تصريحاته السابقة حول صندوق النقد الدولي كانت "عبقرية محضة". وقال ريس موج: "حسنًا ، أولاً وقبل كل شيء ، هذه توقعات".

وأضاف: "ومتى كانت توقعات صندوق النقد الدولي في آخر مرة صحيحة؟ لذا عليك أن تفهم أن التوقعات ليست حقيقة تاريخية."

بيان هانت

واستجابة للتوقعات الاقتصادية الأخيرة لصندوق النقد الدولي في وقت سابق يوم الثلاثاء ، قال وزير الخزانة جيريمي هانت: "هذه الأرقام تؤكد أننا لسنا محصنين ضد الضغوط التي تضرب جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبًا".

وأضاف في بيان: "لا ينبغي أن تحجب التحديات قصيرة المدى آفاقنا على المدى الطويل - فقد تفوقت المملكة المتحدة على العديد من التوقعات العام الماضي ، وإذا التزمنا بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف ، فلا يزال من المتوقع أن تنمو المملكة المتحدة بشكل أسرع من ألمانيا واليابان خلال السنوات القادمة".