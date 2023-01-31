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إيلاف من لندن: تتزايد التكهنات حول من سيحل محل نديم الزهاوي كرئيس لحزب المحافظين البريطاني الحاكم، بعد إقالته بسبب شؤونه الضريبية. ويتعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط لاختيار المرشح المناسب بينما يكافح لرسم خط تحت مزاعم الاخفاقات التي تحيط "حزب المحافظين"، على الرغم من تعهده بفتح صفحة جديدة عندما أصبح رئيسًا للوزراء.

يقول حلفاء لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالفعل بأنه خليفة محتمل لرئاسة، ولكن هناك آخرون يدعون إلى شخص يمكنه إنشاء "عنوان رئيسي إيجابي" للمساعدة في تغيير حظوظ الحزب في استطلاعات الرأي.

مهمات رئيس الحزب

يشار إلى أن رئيس الحزب مسؤول عن إدارة الحزب والإشراف على حملة المحافظين للانتخابات التي تجري 2024. وكان ثمة تكهنات بعودة جونسون بعد أن قال الوزير راهنا في حكومة سوناك، جاكوب ريس موغ إن لدى جونسون "كل السمات الصحيحة" ليكون رئيس الحزب.

وقال النائب الأعلى لحزب المحافظين والحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق لـ جي بي نيوز يوم الأحد: "إنه يتمتع بشخصية كاريزمية، إنه يحشد قواه. إنه نوع من المحافظين المحملين بالكامل. لذلك أعتقد أن هذا النوع من الشخصية سيكون جيدًا جدًا بالنسبة رئيس الحزب".

مع ذلك، حذر آخرون من أن مثل هذه الخطوة ستكون مثيرة للانقسام، بينما اعترف ريس موغ يوم الثلاثاء بأن عودة رئيس الوزراء السابق إلى مقاعد البدلاء الأمامية أمر غير مرجح. وقال لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنه سيكون رئيسًا لامعًا ، لكنه لن يكون رئيسًا".

ونوه إلى أنه يجب أن يكون الشخص الذي سيكون رئيسًا لمنصب رئيس الوزراء شخصًا قريبًا من رئيس الوزراء وأيضًا يتمتع بشخصية كاريزمية كبيرة.

بول سكالي

إذ ذاك، فإنه يُنظر إلى نائب رئيس حزب المحافظين في عهد تيريزا ماي ونائب الرئيس في عهد بوريس جونسون، وزير شؤون لندن بول سكالي على أنه شخص يتمتع بالمهارات والخبرة المناسبة ليحل محل الزهاوي.

وكانت الوزيرة السابقة تيريزا فيليرز من بين أولئك الذين أيدوه وقالت لشبكة سكاي نيوز: "بول هو من كبار النشطاء. لقد قام بعمل رائع في هذه الدائرة وقد قام بعمل جيد للغاية عندما كان نائب الرئيس في حملة زعامة حزب المحافظين.

وقالت فيليرز: إن "بول سكالي يعرف مدى أهمية التعامل مع الأقليات العرقية ، كما أنه يفهم لندن التي تعد ساحة معركة انتخابية رئيسية".

وعلى هذا الصعيد، يتردد اسم جاستن توملينسون النائب المحافظ عن شمال سويندون، وكان كان نائب الرئيس خلال انتخابات بيكسلي الفرعية الناجحة في ديسمبر 2021 - آخر انتخابات فرعية فاز بها المحافظون.

وكان توملينسون استقال من منصبه في يوليو 2022 لمساعدة كيمي بادينوش في إطلاق محاولتها القيادية الفاشلة لحزب المحافظين، ولكن قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان ، كان يدير شركة تزود جمعيات المحافظين بمواد حملاتهم الانتخابية ، ومن المعروف أنه نوع من "المهووس بالحملات الانتخابية" بين زملائه.

وقال أحد أعضاء البرلمان: "مع اقتراب الانتخابات العامة ، نحتاج إلى شخص يتمتع بسجل حافل من الحملات وجمع التبرعات. ربما يكون جاستن توملينسون أقوى ناشط لدينا."

جيليان كيغان

ومن بين الأسماء التي يجري تداولها كمرشحة لرئاسة حزب المحافظين، جيليان كيغان وزيرة التعليم الحالية، ففي مقال يبحث في خلفاء الزهاوي المحتملين ، قال بول غودمان ، محرر موقع Conservative Home على الإنترنت: "سسريد داونينغ ستريت موعدًا يخلق عنوانًا إيجابيًا. وقد يأخذ الرأي القائل بأن تعيين امرأة سيكون مناسبًا."

يذكر أن النساء في مجلس الوزراء هن سويلا برافرمان وزيرة الداخلية، بيني موردونت رئيسة مجلس العموم عن حزب المحافظين، تيريز كوفي وزيرة الصحة، جيليان كيغان وزيرة التعليم، كيمي بادينوش وزيرة التجارة، وميشيل دونيلان وزيرة الثقافة والرياضة.

بيني موردونت

وعلى هذا الصعيد، يتردد أن رئيسة مجلس العموم بيني موردنت حريصة على خلافة السيد الزهاوي في رئاسة الحزب، ويقال إنها قدمت أوراق اعتمادها إلى جانب وزير الأعمال غرانت شابس خلال يوم مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وقال غافين بارويل، وهو زميل محافظ ورئيس سابق لموظفي رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي إنه بينما قام السيد شابس بالمهمة من قبل، فإن موردونت "ربما تكون الخيار الأفضل". وقال إنه في الفترة التي تسبق الانتخابات، يجب أن يكون رئيس الحزب شخصية مهمة يمكنه التواصل مع وسائل الإعلام ولديه خبرة في تنظيم الحملات الانتخابية في المقاعد الهامشية.

وقال بارويل لراديو تايمز: "عندما تنظر إلى خزانة حكومة ريشي سوناك عندما وضعها معًا، شعرت أن بيني موردانت لم تحصل حقًا على دور كبير بما يكفي ليناسب مواهبها ، لذا فإن هذا سيمنحها دورًا رئيسيًا ووسطيًا في السباق. حتى موعد الانتخابات ".

بريتي باتيل

ومن بين الأسماء المرشحة، هناك وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل الشخصية الشهيرة التي تقف في يمين حزب المحافظين وهي محبوبة بين بين القواعد الشعبية للحزب، من بين المرشحين لخلافة الزهاوي.

وفي حين أنها رفضت هذا الدور في السابق، إلا أن مصادر مقربة من وزيرة الداخلية السابقة لم تستبعد عودتها إلى مجلس الوزراء ، وفقًا لما أوردته صحيفة (التلغراف).

كما تمت تسمية عضو البرلمان في رد وول لي أندرسون كشخص يمكن أن يحل محل الزهاوي. كما تم طرح اسم اللورد ويليام هيغ زعيم حزب المحافظين السابق، الي يراس الآن جمعية ويليام وكيت الخيرية يمكن أن يعود إلى سياسة الخطوط الأمامية من خلال ملء المنصب الشاغر بديلا للزهاوي.

لكن اللورد هيغ، وهو حليف مقرب من السيد سوناك ، سرعان ما أوقف هذه التكهنات. وقال "منذ أن رأيت تقارير عن أشخاص يراهنون علي كرئيس جديد للحزب ، أرجو أن تدرك أنني لن أعود إلى السياسة بأي شكل أو شكل ، بما في ذلك رئاسة الحزب".