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جنرال سانتوس (الفيليبين): ضرب زلزال بقوة ست درجات مناطق جنوب الفيليبين الأربعاء، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.

سُجل وقوع الزلزال الساعة 6,44 بعد الظهر (10,44 ت غ)، قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو.