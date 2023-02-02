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إيلاف من الرباط:أجرى الملك محمد السادس، الاربعاء ، اتصالا هاتفيا مع بيدرو سانشيز ، رئيس الحكومة الاسبانية، حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي .

وخلال هذه المحادثات التي طبعها الدفء،أشاد الملك محمد السادس،بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية،في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل،وذلك منذ اللقاء الذي جرى في 7 أبريل2022 بين العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمنها البيان المشترك المعتمد بهذه المناسبة بشكل جوهري.

في سياق ذلك،نوه الملك محمد السادس بانعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا،بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية.

وفي أفق تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في الشراكة الإستراتيجية الثنائية الممتازة،دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية للقيام بزيارة رسمية للمغرب، في أقرب الآجال.

وخلص البيان الى ان هذه الزيارة ستكون مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، من خلال اعتماد مبادرات ملموسة تتميز بالنجاعة ،وبمشاريع فعلية في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة