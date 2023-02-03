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روما: عُثر على جثث ثمانية مهاجرين على متن زورق أنقذه خفر السواحل الإيطاليون في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا فيليبو مانينو وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال مانينو إنّ خفر السواحل انتشلوا مساء الخميس "ثماني جثث، خمسة رجال وثلاث نساء إحداهن حامل. هناك 42 ناجياً، بينهم امرأتان حاملان".

وتبلغ مساحة جزيرة لامبيدوسا 20 كيلومترا مربعا وتقع على بعد حوالى مئة كيلومتر عن شرق الساحل التونسي في قلب البحر المتوسط وتمثل البوابة الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الآتين من شمال أفريقيا.

وإيطاليا واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من أفريقيا إلى أوروبا منذ سنوات. وقد بلغ عدد الوافدين إليها 180 ألفًا في 2016.

وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا في 2022 إلى إيطاليا 105 آلاف شخص، ونحو خمسة آلاف منذ بداية العام الحالي، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالفترة نفسها من العامين السابقين حسب الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية.