قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أقيل شرطي سادس في إطار قضية وفاة الأميركي الأسود تايري نيكلوز إثر تعرضه لضرب مبرح، بعد إقالة خمسة عناصر سود من الشرطة وتوجيه تهمة القتل إليهم على ما أعلنت شرطة ممفيس الجمعة.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الشرطي الأبيض بريستون همفيل الذي يخدم في جهاز هذه المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة منذ العام 2018، "انتهك الكثير من القواعد" خصوصا على صعيد "السلوك الشخصي" و"النزاهة" واستخدام مسدس تايزر الكهربائي.

وكانت مهامه علقت في بداية التحقيق لكن لم يعلن عن الأمر إلا الاثنين.

أوقف تايري نيكولز (29 عاما) في السابع من كانون الثاني/يناير من جانب عناصر من وحدة خاصة في ممفيس في جنوب الولايات المتحدة، بسبب مخالفة لقانون السير على ما ذكرت الشرطة.

وقد تعرض لضرب مبرح وتوفي بعد ثلاثة أيام في المستشفى.

وكانت السلطات تخشى أن تسبب مشاهد توقيفه وضربه المريعة والتي نشرت بالكامل، احتجاجات شعبية واسعة.

خلال مراسم جنازة نيكولز الاربعاء ندد كل الذين توالوا على الكلام ومن بينهم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بعنف الشرطة.