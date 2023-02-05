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إيلاف من لندن: في أول تصريحات منذ أن أجبرت على الخروج من 10 داونينغ ستريت ، اعترفت رئيسة الوزراء السابقة بأنها لم تكن "بلا لوم" من الفشل.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس إنها لم تُمنح أبدًا "فرصة واقعية" لتنفيذ أجندتها الراديكالية لخفض الضرائب وألقت باللوم على ما وصفته بـ "مؤسسة اقتصادية قوية ما" لإبعادها من داونينغ ستريت.

في تعليقات هي الأولى منذ مغادرتها 10 داونينغ ستريت حيث تولت رئاسة الحكومة لـ44 يوما في الفترة ما بين 5 سبتمبر 2022 حتى 20 أكتوبر 2022)، قالت السيدة تراس إنها لم تقدر قوة المقاومة التي ستواجهها لخططها.

انا ملومة

وقالت إنها لم تكن "تدعي أنها بلا لوم" على الطريقة التي انهارت بها الميزانية المصغرة لوزير الخزنة السابق كواسي كوارتنغ، لكنها ما زالت تعتقد أن مقاربتها لدفع النمو كان النهج الصحيح.

وكتبت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة في صحيفة (صنداي تلغراف): "أنا لا أدعي أنني بلا لوم فيما حدث ، لكن في الأساس لم تتح لي فرصة واقعية لسن سياساتي من قبل مؤسسة اقتصادية قوية للغاية ، إلى جانب الافتقار إلى الدعم السياسي".

أضافت: "افترضت عند دخولي داونينغ ستريت أنه سيتم احترام ولايتي وقبولها. كم كنت مخطئًة. وبينما كنت أتوقع مقاومة من النظام لبرنامجي، فقد قللت من حجمه. وبالمثل، فقد قللت من شأن المقاومة داخل الحزب البرلماني المحافظ للانتقال إلى اقتصاد أقل ضرائب وأقل تنظيماً".

وقالت تراس إن أولوياتها كانت تنمية الاقتصاد من خلال "التخفيضات الضريبية والإصلاحات"، والتعامل مع أزمة الطاقة، وتحسين الوصول إلى خدمات الهيئة الوطنية للخدمات الصحية NHS.

لكن، بعد 44 يومًا فقط من توليها السلطة من بوريس جونسون، أُجبرت تراس على الاستقالة، ما جعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ بريطانيا.

وبينما كانت تجربتها في الخريف الماضي "مؤلمة" شخصيًا، اعتقدت تراس أن سياساتها على المدى المتوسط ستزيد من النمو وتقلل من الديون.

لا تحذير من مخاطر

وقالت إنها لم يتم تحذيرها من المخاطر التي تتعرض لها أسواق السندات من الاستثمارات المدفوعة بالمسؤولية (LDIs)، التي اشترتها صناديق المعاشات التقاعدية ، مما أجبر بنك إنكلترا على التدخل لمنعها من الانهيار مع ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.

وقالت تراس: "الآن فقط يمكنني أن أقدر ما هو صندوق الاشتعال الدقيق الذي كنا نتعامل معه فيما يتعلق بمؤشرات LDI". وأضافت: "سرعان ما أصبحت قضية استقرار السوق وكان علينا العمل على استقرار الوضع. وبينما كانت الحكومة تركز على التحقيق في ما حدث واتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع ، أصدر المعلقون السياسيون والإعلاميون حكمًا فوريًا يلومون الميزانية المصغرة.

كبش فداء

وقالت رئيسة الحكومة السابقة: "وللأسف ، أصبحت الحكومة كبش فداء مفيد للمشاكل التي كانت تختمر على مدى عدة أشهر".

وتابعت: "إنه مع الاستفادة من الإدراك المتأخر ، كانت ستتصرف بشكل مختلف ، قالت إنه كان عليها أن تقاتل ضد "الآراء الغريزية للخزانة" و "النظام البيئي الاقتصادي الأرثوذكسي الأوسع".\

وقالت تراس إن خطتها والنمو التي وضعها وزير خزانتها كوارتينغ، مع مزيجها من التخفيضات الضريبية وإلغاء الضوابط لبدء الاقتصاد المتعثر - قد مثلت انفصالًا واعيًا عن الانجراف "اليساري" في التفكير الاقتصادي ، والذي استاءت منه بعض القوى القوية.

التوجه يساراً

وشددت بالقول: "بصراحة ، كنا ندفع المياه صعودًا. أصبحت أجزاء كبيرة من وسائل الإعلام والمجال العام الأوسع غير مألوفة بالحجج الرئيسية حول الضرائب والسياسة الاقتصادية ، ومع مرور الوقت تحولت المعنويات إلى اليسار".

وقالت إن الضجة التي أثيرت بشأن خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل يبلغ 45 بنسًا - ليس أقله من داخل حزبها - كان يوضح الصعوبات التي واجهتها.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة: "على الرغم من أن الإجراء كان سليماً من الناحية الاقتصادية ، فقد قللت من شأن رد الفعل السياسي الذي قد أواجهه ، والذي ركز بالكامل تقريباً على"الأمور البصرية امامهم".

وعلى صلة، كان لورد بارويل ، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، وكبير موظفي رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ، لاذعًا بشأن تفسير تراس لفشل رئاستها للوزراء.

وكتب على تويتر "تم إسقاطك لأنك في غضون أسابيع فقدت ثقة الأسواق المالية والناخبين ونوابك". وقال: "أثناء أزمة غلاء المعيشة العميقة ، كنت تعتقد أن خفض الضرائب عن أغنى أغنياء البلاد يمثل أولوية".

وزيرة خزانة الظل

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز: "المحافظون حطموا الاقتصاد وأغرقوا الجنيه وعرّضوا المعاشات للخطر وجعلوا العمال يدفعون الثمن من خلال الرهون العقارية المرتفعة لسنوات قادمة".

واضافت: "بعد 13 عامًا من النمو المنخفض والأجور المتضائلة والضرائب المرتفعة في ظل حزب المحافظين، فإن حزب العمال هو الوحيد الذي يقدم القيادة والأفكار لإصلاح اقتصادنا وجعله ينمو".