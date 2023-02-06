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القدس: أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين أنه "وافق" على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف مصدره تركيا، بناء على طلبها عبر قنوات "دبلوماسية"، الأمر الذي نفته دمشق.

وقال نتانياهو أمام نواب حزبه "الليكود" إنّ إسرائيل "تلقّت طلباً عبر مصدر ديبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك". وأضاف أنه سيتم إرسال المساعدة قريباً.

ورفض مكتبه الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول "المصدر الدبلوماسي" الذي نقل الطلب السوري.

إلا أن مصدراً رسمياً سورياً نفى لوسائل اعلامية "مزاعم المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن طلب تقدمت به سوريا من الكيان الإسرائيلي للمساعدة في أعمال الاغاثة".

وقال إن "كل ما ينشر في وسائل إعلام العدو لا يتعدى سوى حملة دعائية لرئيس وزرائه"، مضيفاً "كيف لسوريا ان تطلب المساعدة من كيانٍ قتلَ وشارك في قتل السوريين طوال العقود والسنوات الماضية".

وسوريا وإسرائيل في حالة عداء ولا علاقات رسمية تجمعهما.

زلزال عنيف

قتل حوالى 2300 شخص في جنوب شرق تركيا وفي سوريا المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.

ووفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية، غادر فريق من عمّال الإغاثة الاسرائيليين المتخصّصين إلى تركيا الاثنين، سيتبعه فريق آخر لنقل مساعدات إنسانية الثلاثاء.