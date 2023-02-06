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واشنطن: أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين عن "حزنه الكبير" واعدًا بتقديم المساعدة بعد الزلزال بقوة 7,8 درجات الذي ضرب تركيا وسوريا موقعا أكثر من 1800 قتيل.

وكتب بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّا كانت".