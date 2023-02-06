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موسكو: أفاد الجيش الروسي أن أكثر من 300 جندي روسي ينتشرون في سوريا باشروا الإثنين المساعدة في رفع الانقاض إثر زلزال أودى باكثر من 2300 شخص في البلد المذكور وتركيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تمت تعبئة 300 جندي وستين آلية بهدف "رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا وتقديم مساعدة طبية إليهم في المناطق التي تعرضت لأكبر من قدر من الدمار".