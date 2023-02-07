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إيلاف من لندن: قالت الحكومة البريطانية إن قوات النظام السوري قصفت منطقة تسيطر عليها المعارضة في البلاد في أعقاب الزلزال مباشرة.

وقالت النائبة اليسيا كيرنز ، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس بشار الأسد شن "هجوما قاسيا وشنيعا" على بلدة مارع الواقعة في شمال غرب سوريا المتضررة من الزلزال.

وانتقد وزير الخارجية جيمس كليفرلي نظام الأسد بسبب "القصف غير المقبول على الإطلاق". وقال كليفرلي: "[السيدة كيرنز] محقة تمامًا في تسليط الضوء على القصف غير المقبول تمامًا للمناطق في أعقاب هذه الكارثة الطبيعية مباشرة.

اضاف: "من المحزن أنه يتحدث عن نمط طويل الأمد من السلوك من قبل نظام الأسد ، وهو النظام الذي ندينه، وعاقب عليه وسيواصل فرض عقوبات - بالعمل مع أصدقائنا وشركائنا الدوليين - لمحاولة منع حدوث مثل هذا السلوك مرة أخرى".

يذكر أن جزءا كبيرا من سوريا تم تدميره خلال الحرب الأهلية والنزاع على السيطرة على الأراضي بالقرب من الحدود مع تركيا.