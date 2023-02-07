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ايلاف - دبي: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن بعض التعديلات الوزارية المحدودة في الحكومة الاتحادية اليوم.

وجاء في البيان الذي نشره عبر حسابه في تويتر :"نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات

كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات . ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية

ونعلن أيضاً عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. قادت مريم جهود مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة .. وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة

كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة

شكرنا وتقديرنا للأخت حصة بو حميد والأخت نورة الكعبي على جهودهم المتواصلة والمخلصة خلال الفترة الماضية .. وسيتم تكليفهم بملفات جديدة … وتمنياتنا للوزراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم الكبيرة.. ومتفائلين دائماً بالقادم الأجمل في دولة الإمارات".