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إيلاف من لندن: اعتقلت الشرطة البريطانية ثلاثة أشخاص للاشتباه في اضطرابهم العنيف في أعقاب اشتباكات خارج فندق يوفر ملجأ لطالبي اللجوء في مقاطعة ميرسيسايد.

وأضرمت النيران في سيارة شرطة بعد مسيرة يعتقد أن اليمين المتطرف وراءها ضد اللاجئين ونظمت احتجاج مضاد من قبل الجماعات المؤيدة للمهاجرين بالقرب من فندق "سويتس" في بلدة ناوسلي في ميرسيسايد بشمال غرب إنكلترا.

وقالت الشرطة ان صواريخ القيت على الضباط لكن لم تقع اصابات، واضافت أن المشاركين في احتجاج مضاد تجمعوا في الفندق في منطقة "ريبلرز لين" الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش مساء الجمعة، حيث بدأت الاشتباكات.

وكان الأجنحة سميت سابقًا على أنها أماكن إقامة حيث يتم إيواء طالبي اللجوء.

عنف

وقالت شرطة ميرسيسايد إنه بعد ساعتين من بدء الحدث ، أصبح الاحتجاج "السلمي في البداية" عنيفًا ، مما أدى إلى استدعاء ضباط إضافيين إلى المنطقة.

ودعا عضو البرلمان في ناوسلي ، السير جورج هوارث ، إلى الهدوء ، قائلاً: "لقد أحالت حادثة مزعومة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، أدت إلى مظاهرة خارج فندق سويتس Suites Hotel ، إلى شرطة ميرسيسايد ومجلس نوسلي.

وقال: "إلى أن تحقق الشرطة في الأمر ، من السابق لأوانه القفز إلى الاستنتاجات ، والجهود التي يبذلها البعض لتأجيج الموقف خاطئة بشكل قاطع".

وأضاف السير جورج: "المتظاهرون ضد اللاجئين في هذا الاحتجاج الليلة لا يمثلون هذه الجالية".

كلام موسلي

وقالت كلير موسلي، مؤسسة جمعية كيركاليه Care4Calais الخيرية للاجئين، لـ(بي بي سي) إنها شاركت في احتجاج مضاد تضامنا مع المهاجرين.

وقالت إنها شعرت "بصدمة شديدة وصدمة" لرؤية "مئات" المتظاهرين، الذين وصفتهم بـ "اليمين المتطرف" ، غاضبين من المهاجرين في الفندق.

وأضافت موسلي أن المتظاهرين اخترقوا خطوط الشرطة لتطويق الفندق في حوالي الساعة 20:15 بتوقيت غرينتش ، ووصفت المكان بأنه "يشبه منطقة حرب".

وقالت موسلي: "إن اليمين المتطرف منظم للغاية وعنيف للغاية. كل ما كنت تسمعه هو القتال في كل اتجاه. الألعاب النارية تنفج ، وتقرع ، وتتطاير الأقفال ، وتحطم الزجاج ، وكان بإمكانك سماع صراخ الناس".

وأضافت: "اندلعت النيران في عربة الشرطة وانفجرت ، ثم اقتحم [المتظاهرون] من جديد وبدأوا في القتال مع الشرطة". وقالت إن المتظاهرين المعادين "حوصروا في موقف للسيارات، وكنا عالقين هناك منذ زمن طويل ، بينما كانت الشرطة تقاتل في مناطق مختلفة".

وختمت موسلي: "لقد كنت خائفًة حقًا بالنسبة لي، لقد كنت خائفًة حقًا على الأشخاص في الفندق. هؤلاء هم الأشخاص الذين أتوا من مناطق الحرب. لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون الأمر مرعبًا بالنسبة لهم."

وتم نقل الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم. وقال رجل كان يقيم في الفندق عند اندلاع الاحتجاجات إن الناس كانوا "يبكون ويعانون" خلال أعمال العنف.

جو مشتعل

وقال الرجل من شرق أفريقيا ، الذي أقام في فندق سويتس للأشهر السبعة الماضية ولم يرغب في الكشف عن اسمه: "كان الجو مشتعلًا وكان الجميع في العالم يصلون. نحن نأتي من أنماط حياة مختلفة لذلك لا يفاجئني أن أرى سيارة تحترق."

وإلى ذلك، قال مجلس ناوسلي Knowsley أنه تلقى إشعارًا قبل أقل من 48 ساعة في يناير 2022 من نية وزارة الداخلية في إيواء طالبي اللجوء مؤقتًا في الفندق.

يشار إلى أن الحكومة كانت عينت شركة سيركو Serco الخاصة لإدارة موقع الفندق وتقديم الدعم لطالبي اللجوء هناك.

وقال مجلس بلدة ناوسلي Knowsley أنه "لم يشارك في هذا العقد" ولم يتقاضى أجرًا لإيواء طالبي اللجوء ، لكنه قال إنه ملتزم بدعم الأشخاص الفارين من الاضطهاد.

وقال المجلس إن الحكومة تقوم بإيواء طالبي اللجوء في ناوسلي منذ عام 2016.

تواجد أمني

وقالت سيرينا كينيدي، قائدة شرطة ميرسيسايد ، إنه سيكون هناك "تواجد متزايد للشرطة" خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وكتبت على تويتر: "سنواصل تحديد هوية هؤلاء الأشخاص الطائشين المسؤولين عن الجرائم هذا المساء".

وقال مساعد قائد الشرطة بول وايت إن الحادث "غير مقبول على الإطلاق" ويعرض "الحاضرين وضباطنا والمجتمع الأوسع للخطر".

وقال "إن تعرض الضباط ومركبات الشرطة للتلف أثناء قيامهم بواجبهم في حماية الجمهور أمر مخز".

مراجعة الأدلة

وإذ ذاك، تواصل الشرطة مراجعة أدلة الحادث، وتطلب من الجمهور الاتصال بهم مباشرة لإبلاغهم بأي معلومات ، بدلاً من نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إميلي سبوريل مفوضة شرطة ميرسيسايد ، التي تشرف على شرطة ميرسيسايد وتم تعيينها من خلال تصويت عام ، إن الحادث وصف بأنه "صادم للغاية" وأضافت "لا يوجد أي أعذار على الإطلاق".

ومن جهتها، وصفت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر سلوك المحتجين بأنه "مخجل ومروع".

وقال مارك ديفيز، من مجلس اللاجئين ، إن أولئك الذين شاركوا قد جلبوا "العار على سجل هذا البلد الطويل والفخور" في مساعدة المحتاجين. وأضاف: "هذه مشاهد مروعة وأفكارنا مع المقيمين في الفندق. لا بد أن هذا مرعب بالنسبة لهم".