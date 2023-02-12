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واغادوغو: قتل ما لا يقل عن 12 مدنياً وأصيب ستة ليل الخميس الجمعة في هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون في شمال غرب بوركينا فاسو، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود المالية، بحسب ما أفاد سكان الأحد لوكالة فرانس برس.

وقال أحد السكان رافضا كشف هويته إن "عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا قرية ساناكادوغو في مقاطعة كوسي.

وأضاف "بعدما أضرموا النار في منازل عدة وأطلقوا النار على السكان، سقط 12 قتيلاً وستة جرحى".

وأكد ساكن آخر الهجوم لافتاً الى سقوط "13 قتيلاً وخمسة جرحى".

وأضاف الشاهد الآخر "تم إحراق القسم الأكبر من القرية"، لافتاً الى أن "السكان باشروا مغادرة المنطقة اعتباراً من الجمعة".

وتابع الشاهد الذي قال إنه لجأ الى نونا، كبرى مدن مقاطعة كوسي، أن "السكان لم يحملوا شيئا معهم لأن المهاجمين أحرقوا أو نهبوا كل شيء واستولوا على ماشية القرويين".

وأبدى خشيته من حصيلة أكبر في المنطقة بعد مهاجمة قرى ياران المجاورة صباح الأحد من جانب "مجموعات مسلحة".

وتوالت في الأسابيع الأخيرة الهجمات المنسوبة الى جهاديين في بوركينا فاسو.

وقتل هذا الأسبوع نحو أربعين شخصاً بين مدنيين وعسكريين في هجمات مختلفة. والأسبوع الفائت، قتل نحو خمسين شخصاً في هجمات جهادية عدة.