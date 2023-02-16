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إيلاف من لندن: أعلنت واشنطن في ختام مباحثات عراقية أميركية رفيعة عزمها على مساعدة العراق في تحقيق استقلاله في مجال الطاقة، وربط نظامه التكنولوجي بها، لكنها لم تشر الى تأجيل قيودها على أسواق صرف الدولار في البلد.

بيان مشترك

وصدر في واشنطن وبغداد مساء الاربعاء بيان مشترك عراقي اميركي عن نتائج مباحثات اجراها في الولايات المتحدة خلال الايام السبعة الاخيرة وفد عراقي رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين حيث يتبين من فقراته عدم تحقيق مطالب الوفد بتأجيل القيود الاميركية الاخيرة على سوق صرف الدولار في العراق والتي هدفت الى منع تهريبه الى ايران.

هيمنة على قطاعات حيوية عراقية

أكدت واشنطن انها ستساعد العراق لتحقيق استقلاله في مجال الطاقة واستثمار الغاز المصاحب بهدف تحقيق استغنائه عن الغاز الايراني الذي يحتاجه حاليا لتوفير الطاقة الكهربائية لمواطنيه.

كما ان الشركات الاميركية الخاصة في مجال التكنولوجيا سيكون لها دخول قوى لمواجهـة تـحـديات الطاقـة فـي الـعـراق.

وبرغم ان الجانب الاميركي رحب بالاصلاحات النقدية العراقية الاخيرة الا انه يبدو انه لم يستجب لطلب وفد العراق بتأجيل قيود واشنطن المصرفية الاخيرة التي فرضتها على بغداد وادت الى انهيار الدينار العراقي امام الدولا الاميركي بنسبة 20 بالمائة وقادت الى ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية وخروج احتجاجات شعبية تطالب بوقف هذا الارتفاع.

واضافة الى ذلك فقد شجعت واشنطن بغداد على الاستمرار بتنفيذ مشاريعها للربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن والسـعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.





مباحثات الوفد العراقي في واشنطن في 10 فبراير 2023 مع مسؤولي الخزانة الاميركية (الخارجية)



تعميق العلاقة الاستراتيجية

وأشارت لجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية في بيانها المشترك الصادر عن الحكومتين الاميركية والعراقية_ وحصلت "ايلاف" على نصه_ الى ان "كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قد ترأس وفد بلاده في اجتماع للجنة التنسيق العليا التي انعقدت وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بينهما عام 2008. حيث شدد الوفدان على عزمهما تعميق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين عبر مجموعة كاملة من القضـايا الثنائية من أجل المصالح الوطنية لكل من البلدين ومصـالحهما المشتركة في الاستقرار الإقليمي".

واعتبر البيان المشترك هذا الاجتماع بمثابة الاول للجنة التنسيق العليا يركز على التعاون الاقتصادي، وتنمية قطاع الطاقة، وتغير المناخ، والذي يعتبر علامة على شراكة استراتيجية ناضجة في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وضـم الوفد العراقي ممثلين رفيعي المستوى لوزارات النفط والمالية والخارجية فيما ضم الوفد الاميركي ممثلين عن وزارات الخارجية والخزانة والطاقة والتجارة ومنسق مكافحة الفسـاد العالمي ومنسـق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسـط .

ترحيب بالاصلاح النقدي دون إلغاء القيود

واوضح البيان المشترك ان الجانين بحثا التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، بما في ذلك أسـواق سعر الصرف الموازية حيث رحبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية في سن الإصلاحات الاقتصادية، وأيضاً الإصلاحات في مجال السياسة النقدية، وتحديث القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد، ومنع التلاعب بالنظام المالي- الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق، بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية وأسواق الصرف".

تحديث النظام المالي العراقي

وأكد الوفد الأميركي دعمه لجهود العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية وتنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. .. كما اكدا العزم على مواصلة العمل معاً لتحديث النظام المالي في العراق من أجل تحسين أوضـاع الشعب العراقي.

استقلال الطاقة العراقية

وأكد الوفدان الأميركي والعراقي تطابق وجهات النظر بأن السـعي لأجندة طموحة لاستقلال الطاقة أمر ضـروري لتحقيق أقصى قدر من الازدهار الاقتصادي للعراق وحماية سيادته.

كما ابدى الوفدان موافقتهام على ان للعراق فرصـة تاريخية للاستثمار في مبادرات البنية التحتية للطاقة المصممة لتحسين خدمات الكهرباء للشـعب العراقي، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة للعراق، وتخفيف الضـرر البيئي لكل من المناخ العالمي والصـحة العامة العراقية.

توفير الغاز الطبيعي وتحديث البنية الكهربائية

وتحقيقا لهذه الغاية، قرر الجانبان تسـريع الجهود لالتقاط الغاز المحترق، وتحديث البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي، وتقليل تسـرب الميثان، والربط الإقليمي لشبكة الكهرباء العراقية، وتحديث البنية التحتية للكهرباء في العراق، واستكشـاف فرص الطاقة المتجددة.

وأشـاد الوفد الأميركي بالتزام العراق بمشــاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن والمملكة العربية السـعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

استراتيجية عراقية حول التغير المناخي

وأكد البلدان على أهمية مكافحة تغير المناخ والتكيف معه، واشار الوفد العراقي ان العراق ســـيقوم قريباً بنشر استراتيجية حكومية شاملة لمواجهة التغير المناخي، كما أكد الجانبان التزامهما بتسريع التنفيذ لمشـاريع احتجاز الغاز المشتعل لتحقيق التخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2030، لتحقيق التعهد العالمي بشأن الميثان. كما استعرض الوفد الاميركي خطة بلاده لتوسيع برامج تغير المناخ في العراق، بعد أن قدمت للعراق أكثر من 1.2 مليار دولار كمساعدات إنمائية على مدى السنوات الخمس الماضية.

جذب الاستثمار واستخدام الطاقة الشمسية

واشار البيان المشترك العراقي الاميركي المناقشات على أهمية الحاجة إلى مشاريع طموحة خاصـة بمزارع الطاقة الشمسية، وإنشـاء إطار تنظيمي لجذب الاستثمار في الطاقة المتجددة.

كما ناقش الجانبان أزمة المياه في العراق، وأعربت الولايات المتحدة عن نيتها لمواصلة مساعدتها الفنية لتحسين ممارسات إدارة المياه في العراق. ودعت الولايات المتحدة العراق لترشيح خبراء في إدارة المياه للمشاركة في برامج التبادل مع قادة الولايات المتحدة في هذا المجال، وأكد الوفدان على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المياه الجوفية وكفاءة الري.

ورحبـت الولايات المتحـدة بـالتطورات الإيجابيـة فـي العلاقات بين الحكومـة الفيدرالية العراقيـة وحكومـة إقليم كوردسـتان والمفاوضـات الجاريـة بشـأن الميزانيـة الفيدراليـة لـعـام 2023 وقـانون الهيدروكربونات.

اعتماد العراق على التكنولوجيا الاميركية

وأكـــدت الولايات المتحدة للوفـد العراقي أن القطاع الخاص الأميركـي هـو الأفضـل فـي مجـال التكنولوجيـا وقدرته الفريدة على مواجهـة تـحـديات الطاقـة فـي الـعـراق.

كمـا استضـاف مجلـس الأعمـال العراقي - الأميركـي فـي غرفة التجـارة الأميركية، مائدة مستديرة للوفد العراقـي مـع 40 شركة أميركيــة، ورواد الصناعة مـن الخبـراء فـي مجـال التقاط الغـاز، وتحـديث البنية التحتيـة للكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة. وبعـد هـذه الفعاليـة أعلنت غرفة التجـارة أنهـا سـتقود بعثتـين تجاريتين أمريكيتين إلى العراق في شهر حزيران لاستكشاف فرص الاستثمار.

حلّ العقبات التجارية بين البلدين

بالإضافة إلى ذلـك، اشـار الوفـدين إلـى نـيـة مكتـب الممثل التجـاري للولايات المتحدة، ووزارة التجارة العراقيـة لبـدء التخطيط لاجتماع مجلـس اتفاقية إطـار التجارة والاستثمار فـي عـام 2023.

وتعد هذه الإتفاقية بين الولايات المتحدة والعـراق، بمثابـة منتـدى لـحـل العقبات التجارية، وتعزيز الاستثمار وفرص التجارة الثنائية بين البلدين.

وأكدت الولايات المتحدة والعـراق أنهمـا يخططـان لعقد اجتماعات للجـان التنسيق المشتركة تحـت إتفاقية الإطـار الاستراتيجي، واجتماعـات إضافية للجنة التنسيق العليا، لمتابعة الاستثمارات فـي مجـال الطاقـة والاقتصـاد، والمناقشـات المتعلقـة بالمنـاخ التـي عقـدت خـلال اجتماعـات لجنـة التنسيق العليـا هـذه. وأكـد الوفـدان الأميركـي والعراقـي تصـميمهما علـى تعزيـز العلاقـة الاستراتيجية بين البلدين.