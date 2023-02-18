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ميونيخ (ألمانيا): أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين السبت أنّ فنلندا تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت عينه مع السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.

وقالت مارين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "أرسلنا إشارة واضحة جدًا إلى تركيا وأيضًا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معًا، وذلك يصبّ في مصلحة الجميع".

وأضافت "نريد الانضمام إلى الناتو مع السويد، في الوقت نفسه، ليس فقط لأننا جيران وخير شركاء، بل أيضًا بسبب قضايا ملموسة جداً لاسيما التخطيط الأمني للناتو في كل أنحاء الشمال".

الموقف التركي

ولفت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مطلع شباط/فبراير إلى أن البرلمان التركي قد يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، من دون أن يقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد، علماً أن الدولتين قدمتا طلبي انضمامهما معاً، وما زالت تركيا تعرقلهما.

تتهم تركيا السويد بإيواء ناشطين ومتعاطفين مع الاكراد ترى أنهم "ارهابيون"، وخصوصاً اولئك المنتمين الى حزب العمال الكردستاني.

دعا قادة الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو السويد وفنلندا إلى الانضمام للحلف في قمة عُقدت في مدريد في تموز/يوليو 2022.

ووقعت ثلاثون دولة على بروتوكولات الانضمام وصادقت عليها 28 دولة، باستثناء تركيا والمجر.