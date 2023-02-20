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تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة "الثابت" في مواجهة الغزو الروسي.

وأعلن الرئيس الأميركي عن إرسال معدّات أساسية، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية، بقيمة 500 مليون دولار.

وجاء كلام بايدن خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في زيارة مفاجِئة وغير مُعلنة إلى كييف، حيث انطلقت صفارات الإنذار خلال وجودهما تحت القبة الذهبية. كما زار الجدار التذكاري لقتلى الحرب في ساحة القديس ميخائيل.

وجاءت زيارة بايدن قبيل توجهه إلى بولندا، في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

بايدن

وأشاد بايدن بشجاعة أوكرانيا في مواجهة روسيا، مشيرا إلى أنه زار كييف ست مرات عندما كان يشغل منصب "نائب الرئيس"، مستدركاً: "كنت أعلم أنني سأعود".

وأضاف: "تقف الولايات المتحدة في المقدمة على مستوى العالم من حيث المساهمات والمساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا- وسنواصل استخدام قوتنا الجماعية لحشد الدعم العالمي لأوكرانيا".

كما أعلن عن عقوبات جديدة سيتم فرضها على روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

زيلينسكي

من جانبه، اعتبر زيلينسكي زيارة بايدن إشارة دعم مهمة للغاية للأوكرانيين، مضيفا أنه ناقش مع الرئيس الأميركي حصول كييف على أسلحة طويلة المدى.

هذا وتستعد أوكرانيا لـ"هجومٍ روسي كبير متوقع قريباً" وفق مصادر متعددة.