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موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة لضبط الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة.

وقال في خطابه إلى الأمة "أعلن أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت" مضيفا "لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه من الممكن انتهاك التكافؤ الاستراتيجي العالمي".