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نابلس (الاراضي الفلسطينية): ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة إلى تسعة وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

ونشرت الوزارة أسماء القتلى مشيرة إلى تسجيل نحو "80 إصابة بالرصاص الحي" وهم جرحى نقلوا للعلاج في مستشفيات المدينة. وأكد مراسل وكالة فرانس برس انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة بعد العملية التي استمرت ثلاث ساعات.