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موسكو: أعلن الرئيس الروسي السابق دميتيري ميدفيديف الجمعة أن موسكو "ستنتصر" في أوكرانيا مؤكداً مع مرور عام على بدء الغزو الروسي أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود بولندا.

وكتب المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي على تطبيق تلغرام "سنحقق النصر" مضيفاً أن الهدف هو "دفع حدود التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو كان ذلك حدود بولندا".