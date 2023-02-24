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إيلاف من لندن: في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، أشاد عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث بـ "الشجاعة الرائعة حقا" للشعب الأوكراني.

وقال الملك تشارلز، الذي التقى في وقت سابق من هذا الشهر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل أن يؤدي تدفق التضامن من جميع أنحاء العالم إلى "القوة من المعرفة بأننا، معًا، نقف متحدين".

أضاف في بيان هو الأول من عاهل بريطاني حول الصراع في أوكرانيا: "لقد مر الآن عام عانى فيه الشعب الأوكراني بشكل لا يمكن تصوره من هجوم شامل غير مبرر على أمته، لقد أظهروا حقاً شجاعة وصموداً رائعين في مواجهة مثل هذه المأساة الإنسانية".

معاناة

تابع الملك تشارلز: "لقد شاهد العالم في رعب على الإطلاق المعاناة غير الضرورية التي لحقت بالأوكرانيين، الذين كان من دواعي سروري أن ألتقي بالعديد منهم هنا في المملكة المتحدة، وفي الواقع، في جميع أنحاء العالم ، من رومانيا إلى كندا".

وقال: "مما يثلج الصدر أن المملكة المتحدة، إلى جانب حلفائها، تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في هذا الوقت الأكثر صعوبة. لذلك، لا يسعني إلا أن آمل أن تدفق التضامن من جميع أنحاء العالم قد لا يجلب فقط المساعدة العملية، ولكن أيضًا القوة من المعرفة بأننا، معًا، نقف متحدين".

الملكة تجنبت التعليق

يشار إلى أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت قد تجنبت التعليقات المباشرة على الأمور السياسية طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا.

ومع ذلك، كان هناك الكثير من التكهنات حول مجموعة كبيرة من الزهور بألوان الأزرق والأصفر الأوكرانية التي ظهرت عندما التقت برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مارس 2022.

كما قدمت "أحر تحياتها" بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا السنوي في أغسطس من العام الماضي، في ما وصفته بـ "هذا العام الأكثر تحديًا".

ويأتي بيان الملك تشارلز الثالث بعد أن التقى بالرئيس زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر، خلال أول زيارة للزعيم وقت الحرب إلى المملكة المتحدة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.

واستقبل تشارلز الرئيس الأوكراني بابتسامة عريضة ومصافحة دافئة في غرفة 1844 بقصر باكنغهام، قائلا إنه مسرور لمقابلته. وقال الملك: "لقد كنا جميعًا قلقين عليك ونفكر في بلدك لفترة طويلة".