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مدريد: أُفرج السبت عن الإسبانية آنا بانيرا المسجونة في إيران منذ نهاية العام 2022، على ما أعلن الأحد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقال ألباريس "أفرج عنها في الأمس (السبت) لكن لم نشأ الكشف عن ذلك علناً قبل إقلاع طائرتها من إيران".

وأضاف "تمكنت من التحدث معها (...) إنها بخير"، موضحاً أن بانيرا ستتوجه من طهران إلى مسقط رأسها في لا غاليس (شمال غرب اسبانيا)، عبر دبي وجنيف.

وأعلنت مصادر دبلوماسية إسبانية في تشرين الثاني/نوفمبر اعتقال مواطن إسباني، دون تقديم تفاصيل أخرى. وأكدت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) من جهتها أنها امرأة تبلغ 24 عامًا أوقفت "منذ بضعة أيام"، في إشارة إلى بانيرا.

ولم يتم الكشف عن ظروف اعتقالها رسميًا، لكنها احتجزت بينما تواجه إيران حركة احتجاج منذ وفاة الشابة هسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.

وتوفيت الشابة بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران لدى شرطة الاخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وتحتجز إيران اسبانياً آخر منذ تشرين الأول/اكتوبر هو سانتياغو سانشيز كوجيدور.

واعتقل مشجع كرة القدم سانتياغو سانشيز بعد فترة وجيزة من دخوله إيران بينما كان في طريقه إلى قطر لحضور نهائيات كأس العالم في كرة القدم.

وقال وزير الخارجية الإسباني "اليوم هو يوم سعيد ولكن ستكتمل السعادة عندما يُطلق سانتياغو أيضًا".

وأضاف "لن أتوقف عن الإلحاح (على طهران) واتخاذ خطوات حتى يتم الإفراج عن سانتياغو. لا يستند اعتقاله على أي أساس".