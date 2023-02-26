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لا تُستخدم الصور الرمزية لمجرد دفع المعلومات المضللة. يكشف تسريب ضخم لـ 500000 وثيقة عن كيفية استخدام حسابات مزيفة على الإنترنت للتجسس على الصحفيين والنشطاء.

إيلاف من بيروت: لا يعرف أ.، وهو صحفي إسرائيلي سابق، إلا القليل عن OSINT. هذا نظام تبيعه شركة إلكترونية تملكها إسرائيل تم الكشف عنه لأول مرة، وهو يعرف الكثير عنا جميعًا. فقد وجدت شركة Forbidden Stories، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لمتابعة عمل الصحفيين الذين يتعرضون للقتل أو التهديد بسبب تقاريرهم، كتيبًا يشرح بالتفصيل مجموعة أدوات المراقبة الرقمية الخاصة ببالنظام في مجموعة من أكثر من 500000 وثيقة تخص الجيش، سربتها مجموعة متسللين معروفة باسم Guacamaya وتم التحقيق معهم كجزء من تحقيق عالمي شمل وسائل إعلام مختلفة، بينها صحيفة هآرتس.

تكشف الوثائق المسربة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يمكن أن يؤدي طلب صداقة واحد خاطئ على فيسبوك إلى كشفك أنت وشبكتك كلها.

تعد التكنولوجيا التي تقدمها هذه الشركة وغيرها من الشركات المماثلة جزءًا مما يسمى برنامج OSINT - أو Open Source Intelligence – ويعني "معلومات من مصدر مفتوح". هذا مصطلح واسع، نشأ في عالم الاستخبارات العسكرية التي يتم جمعها من مصادر مفتوحة مثل قواعد البيانات العامة أو الخرائط على الإنترنت بدلاً من المصادر البشرية أو الإلكترونية مثل التنصت على المكالمات الهاتفية.

استخدام منحرف

في السنوات الأخيرة، كان استخدامه في القطاع الخاص "منحرفًا" ليشمل الآن مصادر ليست مفتوحة حقًا. على سبيل المثال، المعلومات المأخوذة من منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و إنستاغرام والتي تبذل جهودًا كبيرة لحماية بيانات المستخدم، لأسباب تتعلق بالخصوصية والأسباب المالية.

كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس مع Forbidden Stories عن صناعة مراقبة رقمية كاملة تقوم بسحب البيانات الشخصية وجمع المعلومات الخاصة من الإنترنت باستخدام حسابات مزيفة على الإنترنت تُعرف باسم الصور الرمزية. على عكس الصور الرمزية التي تهدف إلى تضخيم المحتوى، فإن هذه الصور الرمزية تخدم غرضًا مختلفًا - المجموعة. الصور الرمزية المستخدمة في صناعة المعلومات المضللة تلعب دورًا عامًا من خلال العمل كوكلاء للتأثير. من ناحية أخرى، تمثل تجسيدات OSINT وكلاء سريين مكليون جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أكبر عدد ممكن من الشبكات الاجتماعية.

تبيع الشركات النشطة في صناعة OSINT تقنيتها لوكالات الدفاع وإنفاذ القانون والاستخبارات في جميع أنحاء العالم، ومنها الجيوش التي أساءت استخدام التكنولوجيا واستخدمتها ضد الصحفيين.

أصدقاء مزيفون

كل شيء يبدأ بإشعار - صديق جديد أو طلب متابعة. يبدو الحساب حقيقيًا. لا شيء مريب. إذا كنت إسرائيليًا، فربما يبدون إسرائيليين أيضًا. ربما هو وجه تعرفت عليه من احتجاج الليلة الماضية. أنت تقبل الطلب وتنسى أمره - لكن عملهم بدأ للتو. أجازوا الآن الوصول إلى المعلومات الموجودة في ملف التعريف الخاص بك - وإلى المعلومات الخاصة بأصدقائك وعائلتك. قال داني (دينيس) سيترينوفيتش، باحث في OSINT ومقره إسرائيل وخبير في الصناعة وزميل غير مقيم في المجلس الأطلسي: "يحتاج الناس إلى التوقف عن الحديث عن الروبوتات - التهديد الحقيقي اليوم هو الصور الرمزية".

أضاف: "الهدف في الصناعة هو امتلاك أكبر عدد ممكن من الصور الرمزية المتطورة والناضجة. التكنولوجيا المستخدمة في هذا السياق تسمى ’أنظمة إدارة الأفاتار الشامل‘. ونحن لا نتحدث عن حساب أو حسابين، لكن الآلاف منها تحتاج إلى إدارتها بطريقة لن تعلق بها منصات التواصل الاجتماعي ".

في عام 2021، بدأت Meta في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات OSINT والشركات في قطاع المراقبة الخاص. في يناير، رفعت Meta دعوى قضائية ضد Voyager Labs لاستخدامها 38000 حساب مزيف على فيسبوك لكشط معلومات من 600000 مستخدم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. تزعم الدعوى أيضًا أنه إضافة إلى فيسبوك وإنستاغرام، استخدمت Voyager Labs حسابات مزيفة لجمع البيانات من تويتر و يوتيوب ولينكدإن وتلغرام أيضًا. تضمنت البيانات المنشورات والإعجابات والأصدقاء والصور والتعليقات والمعلومات من المجموعات والصفحات. قال أحد ممثلي Meta في بيان: "تجمع هذه الصناعة سرًا المعلومات التي يشاركها الأشخاص مع مجتمعهم وعائلاتهم وأصدقائهم، دون إشراف أو مساءلة، وبطريقة قد تتورط في الحقوق المدنية للأشخاص".

شركة أخرى

Cognyte، وهي شركة إسرائيلية أخرى، عرضت تقنيتها للجيش الكولومبي، وفقًا للوثائق المسربة. في فبراير 2021، قامت Verint الأميركية الإسرائيلية بتقسيم قسم الحلول الاستخباراتية الإلكترونية إلى شركة قائمة بذاتها يتم تداولها في بورصة ناسداك تسمى Cognyte. تركز Verint اليوم على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تحليل البيانات، لكنها في الماضي باعت تكنولوجيا مراقبة متقدمة للأنظمة القمعية في أذربيجان وإندونيسيا وجنوب السودان وأوزبكستان وكازاخستان .

تشترك Cognyte حاليًا في نفس العنوان في مدينة هرتسليا بوسط إسرائيل مع Verint وتوفر خدمات الاستخبارات الإلكترونية التي قدمتها Verint في السابق. كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس عن بيع تكنولوجيا المراقبة الجماعية إلى ميانمار في السنوات الأخيرة. كما تم تسمية Cognyte في تقرير Meta الصادر في ديسمبر 2021 عن صناعة المراقبة لاستخدامها الصور الرمزية. Meta إنها كانت تستخدم لاستهداف الصحفيين في دول مثل تشيلي. كما كشف التسريب الحالي أن الشركة عرضت نظام OSINT الخاص بها للجيش التشيلي، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان أي شيء قد حدث في أي من الملاعب.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية