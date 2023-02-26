قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أكدت المعارضة البيلاروسية في المنفى الأحد أنه جرى تدمير طائرة روسية في مهبط طائرات قرب مينسك في ما وصفته بـ"أنجح عملية تخريب" منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وقال فراناك فياكوركا، أحد المستشارين الرئيسيين للمعارضة البيلاروسية البارزة سفيتلانا تيخانوفسكايا، عبر تويتر إن "أنصارا (...) أكدوا نجاح عملية خاصة تهدف إلى تفجير طائرة روسية نادرة في مهبط طائرات ماتشوليشي قرب مينسك".

وأضاف فياكوركا أن "بيلاروسيّان نفذا العملية" باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً أنهما "غادرا البلاد وهما بأمان".

ولم يحدد طراز الطائرة الروسية المستهدفة، لكنه قال إن تكلفتها بلغت 330 مليون يورو. وبحسب وسائل إعلام مقربة من المعارضة، فإن الطائرة المستهدفة من طراز إيه-50 ومخصصة لأغراض الاستطلاع والقيادة.

مقاومة الاحتلال الروسي

بدورها، قالت تيخانوفسكايا عبر تويتر "فخورة بكل البيلاروسيين الذين يواصلون مقاومة الاحتلال الروسي الهجين لبيلاروسيا والنضال من أجل حرية أوكرانيا".

لم يتسن التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة ولم يرد الجيش الروسي على الفور على استفسارات وكالة فرانس برس.

بيلاروس هي حليف موسكو الأوروبي الوحيد ضد كييف، ورغم أنها لا تشارك بشكل مباشر في الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلا أنها أتاحت استعمال أراضيها لإطلاق الهجوم قبل عام.

وقالت كييف إن موسكو تستخدم أيضًا المطارات البيلاروسية لاستهداف أوكرانيا.

كثّفت روسيا وبيلاروسيا التدريبات العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة، وأعربت أوكرانيا عن خشيتها من دخول مينسك في النزاع.