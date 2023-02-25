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بكين: يتوجه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو إلى الصين الثلاثاء في زيارة رسمية، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية هوا شونيينغ إنه "بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، يقوم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو بزيارة دولة إلى الصين من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس".

ولوكاشنكو حليف قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا. وتعتمد بلاده على روسيا ماليا وسياسيا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير كين غانغ أبلغ نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك خلال مكالمة هاتفية الجمعة بعزم بكين على العمل مع بيلاروسيا على ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة.

وأكد كين لنظيره أن بلاده ستواصل مساعدة بيلاروسيا على الحفاظ على استقرارها الوطني، مشددا على أن بكين ستتصدى لمحاولات "قوى خارجية" للتدخل في شؤون بيلاروسيا أو فرض عقوبات أحادية "غير قانونية" عليها.

وتخضع مينسك لعقوبات أوروبية وأميركية ولا سيما عقوبات تجارية، ردا على قمع المعارضة البيلاروسية ووضع أراضيها في تصرف روسيا لشن هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وأعلن شي جينبينغ ولوكاشنكو في أيلول/سبتمبر الماضي عن شراكة إستراتيجية بين البلدين خلال لقاء في سمرقند في أوزبكستان.