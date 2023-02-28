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إيلاف من لندن: كشفت هيئة البريد الملكي البريطاني عن المجموعة النهائية من الطوابع الفريدة التذكارية التي ستشمل صورة ظلية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وستظهر صورة الملكة الراحلة على مجموعة من الطوابع في الذكرى المئوية لقطار الركاب البخاري السريع "الاسكتلندي الطائر- The Flying Scotsman" التي تم تدشين خدماتها رسميا العام 1924 للعمل بين عاصمتي إنكلترا واسكوتلندا عبر الساحل الشرقي للمملكة المتحدة، وكانت خدماتها بدأت العام 1862، وتديرها حاليًا سكة حديد لندن الشمالية الشرقية.

طوابع متنوعة

وسيكون هناك 12 طابعًا تحمل صور القطار الشهير في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك عبور جسر ريبيلهيد Ribblehead في شمال يوركشاير، وفي محطة فيكتوريا للقطارات في لندن.

وستكون هناك أيضًا مجموعة من أربعة طوابع صغيرة ، والتي تتميز بصور لملصقات الاسكوتلندي الطائر Flying Scotsman وخط قطارات لندن الشرقي الشمالي Lner (London North Eastern Railway) من سنوات العشرينات والثلاثينيات في القرن الماضي، عندما بدأت لأول مرة في السفر على القضبان البريطانية.

وقال ديفيد غولد المتحدث باسم الاسكوتلندي الطائر إن القطار "كنز هندسي وطني" وتصميم "يستحضر العصر الذهبي للسفر البخاري".

وقال إن الطوابع تجسد "قصة سفر السكك الحديدية" التي يعشقها الناس في جميع أنحاء العالم. وأضاف "يشرفنا أن نضع علامة على هذا المعلم الرئيسي مع مجموعة من الطوابع الخاصة".

ويمكن طلب الطوابع النهائية للعصر الإليزابيثي اعتبارا من اليوم الثلاثاء ، وستعلن الهيئة إصداراً عامًا الأسبوع المقبل.

طوابع تشارلز

وكانت هيئة البريد الملكية البريطانية (رويال ميل)، كشفت يوم 8 فبراير الحالي، عن أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث الذي أصبح ملكاً بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/أيلول.

وقالت الهيئة في بيان إن الطوابع ستُطرح للبيع اعتباراً من 4 من أبريل/نيسان، وقد وافق الملك على التصميم "كما هو الحال مع جميع تصاميم الطوابع الجديدة".

والصورة الجديدة نسخة معدّلة من صورة رسمها النحات مارتن جينينغز لحساب هيئة سك العملة الملكية (رويال مينت)، الجهة المسؤولة عن سكّ العملات المعدنية البريطانية.

وتُظهر الصورة العاهل الجديد ينظر إلى اليسار، على خلفية تراوح ألوانها بين الأرجواني والأخضر والكحلي، تبعاً لأنواع الطوابع المختلفة، وفق بيان هيئة البريد.

رمز أيقوني

وستحل الطوابع الجديدة محل تلك التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، والتي صممها النحات أرنولد ماتشين في ستينات القرن الماضي وأصبحت "رمزاً أيقونياً للمملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم؛ إذ استُخدمت مليارات المرات"، بحسب هيئة البريد البريطانية.

ومع ذلك، ستظل الطوابع الحالية التي تحمل صورة الملكة الراحلة مطروحة للبيع وصالحة للاستخدام، "لتقليل الأثر البيئي" للتغيير على رأس العرش. وقال المدير العام لـ(رويال ميل) سايمون تومسون في تصريحات أوردها بيان الهيئة: "في خاصية فريدة، لا يُطبع على الطوابع البريطانية اسم بلد المنشأ، لأن صورة الملك كافية".

