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إيلاف من لندن: مع استمرار الجدل حول اقحام العاهل البريطاني في "السياسة" من خلال التدخل في صفقة بشأن أيرلندا الشمالية، فإنه يستعد لاستقبال مسؤولة أوروبية كبيرة.

وقال مصدر في قصر باكنغهام إن أورسولا فون دير لاين ستلتقي بالملك في قلعة وندسور اليوم الإثنين، وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية المملكة المتحدة بالفعل لإجراء محادثات نهائية مع رئيس الوزراء ريشي سوناك حول صفقة جديدة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وأضاف المتحدث باسم القصر "الملك سعيد بلقاء أي زعيم عالمي إذا كان يزور بريطانيا وتنصح الحكومة أن يفعل ذلك". وقال "انه يعتقد اعتقادا راسخا ان اتخاذ هذه القرارات يعود للملك.

إلغاء اللقاء

وفي الأسبوع الماضي، كشفت قناة (سكاي نيوز) حصرياً أن الملك تشارلز الثالث كان من المفترض أن يلتقي بالسيدة فون دير لاين في 25 فبراير. ومع ذلك، تم إلغاء الاجتماع في اليوم السابق.

وكانت هناك مخاوف من إمكانية تسييس الملك، مع احتمال تفسير الزيارة على أنه يمنحه مباركته للمفاوضات أو حتى المصادقة على الصفقة بالكامل.

وقالت مصادر قريبة من المفاوضات لشبكة (سكاي نيوز) إن أي تورط من جانب الملك كان بالتأكيد محاولة لبيع البروتوكول محليًا - بينما يزعم معارضو الخطوة أنها تقترب من "مخالفة دستورية".

لقاء الملك

وستلتقي أورسولا فون دير لاين بالملك بعد ظهر اليوم حيث تناقش التغييرات على بروتوكول أيرلندا الشمالية في وندسور مع رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن ريشي سوناك يعتقد "بشكل أساسي" أن القرار كان لقصر باكنغهام. ليس من غير المألوف أن يقبل جلالة الملك دعوات للقاء بعض القادة. لقد التقى بالرئيس دودا والرئيس زيلينسكي مؤخرًا. وهو يلتقي اليوم برئيسة الاتحاد الأوروبي".

محادثات وندسور

وردا على سؤال حول سبب عقد محادثات البروتوكول النهائية في قلعة وندسور، قال المتحدث: "هناك عدد من المناسبات التي عقدت فيها هذه الأنواع من المحادثات في مناسبات مهمة، وهذا لا يختلف."

وإلى ذلك، فإن مصادر حكومية أخرى قلقة للغاية من أن يؤدي هذا إلى تسييس الملك الجديد حتى قبل تتويجه.

وقال جاكوب ريس موغ ، الوزير المحافظ السابق وزعيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لشبكة سكاي نيوز: "إذا كانت هناك خطة لإحضار الملك قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي داخلي ، فسيكون ذلك بمثابة مخالفة دستورية".

أمر مشكوك به

وقالت أطراف أخرى إن مجرد التفكير في إشراك الملك في المفاوضات أمر مشكوك فيه وأدانت هذه الخطوة.

وقال بيتر كايل ، وزير الظل لشؤون أيرلندا الشمالية في حزب العمال المعارض: "لا أعرف كيف يمكن لفكرة إشراك الملك أن تمرر عقل شخص ما وتصل إلى أفواههم قبل أن يدركوا أن هذه سياسة غير حكيمة للغاية للاختيار لأن لها آثارًا دستورية. "

