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إيلاف من لندن: بدأت أستراليا بإزالة الملكية البريطانية من أوراقها النقدية وستظهر رمزا للسكان الأصليين بدلاً من صورة للملك تشارلز على عملتها الجديدة من فئة 5 دولارات.

وقال البنك المركزي الأسترالي إن الورقة الجديدة ستكرم "ثقافة وتاريخ الأستراليين الأوائل"، لتحل محل الصورة الحالية للملكة التي توفيت في العام الماضي.

وكانت الورقة النقدية من فئة 5 دولارات هي الوحيدة المتبقية في أستراليا والتي لا تزال تعرض صورة الملك. وقال البنك الاحتياطي الأسترالي إنه لا يزال من المتوقع ظهور الملك على العملات المعدنية.

رئاسة رمزية

يظل العاهل البريطاني رئيسًا لدولة أستراليا ، على الرغم من أن هذا الدور في هذه الأيام رمزي إلى حد كبير. وقال البنك المركزي إن القرار جاء بعد التشاور مع الحكومة التي أيدت التغيير.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التغيير كان فرصة لتحقيق توازن جيد،

أضاف: "سيبقى الملك على العملات المعدنية، لكن الورقة النقدية من فئة 5 دولارات ستقول المزيد عن تاريخنا وتراثنا وبلدنا، وأنا أرى ذلك أمرًا جيدًا".

معارضة

مع ذلك، يقول المعارضون إن لهذه الخطوة دوافع سياسية. وشبّه زعيم المعارضة بيتر داتون الخطوة بتغيير تاريخ اليوم الوطني، يوم أستراليا.

وصرح لمحطة راديو "جي بي راديو 2" في سيدني "أعرف أن الغالبية الصامتة لا تتفق مع الكثير من هراء الاستيقاظ الذي يجري ولكن علينا أن نسمع المزيد من هؤلاء الناس عبر الإنترنت".

وقال داتون إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز كان محوريًا في قرار الملك بعدم الظهور في المذكرة، وحثه على "الالتزام بذلك".

وكانت صورة الملكة إليزابيث على الورقة النقدية بقيمة 5 دولارات منذ عام 1992 ، وهي مستمدة من الصور التي طلبها البنك الاحتياطي في عام 1984. ويخطط البنك للتشاور مع مجموعات السكان الأصليين في تصميم الورقة النقدية من فئة 5 دولارات ، وهي عملية يتوقع أن تستغرق عدة سنوات قبل طرح السند الجديد للجمهور.

علاقات دستورية

مثل العديد من المستعمرات البريطانية السابقة، تناقش أستراليا إلى أي مدى ينبغي أن تحتفظ بعلاقاتها الدستورية مع بريطانيا.

وأضاف البنك المركزي أن الجانب الآخر من الورقة النقدية من فئة 5 دولارات سيستمر في الظهور في البرلمان الأسترالي.

وسيستمر إصدار هذه الفئة بنسختها الحالية حتى يتم تقديم التصميم الجديد وستظل مناقصة قانونية حتى بعد أن يتم تداول الملاحظة الجديدة.

ومن المتوقع أن يظهر وجه الملك تشارلز الثالث على العملات الأسترالية في وقت لاحق من هذا العام. وتتميز الكثير من العملات الأسترالية بالفعل بشخصيات أصلية وأعمال فنية.