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إيلاف من لندن: فجر اقتراح رئيس الوزراء البريطاني، لدور للملك تشارلز الثالث في صفقة حول بروتوكول لأيرلندا الشمالية جدلا على الساحة البريطانية، وامتنع رقم 10 وقصر باكنغهام عن التعليق.

وقالت تقارير أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، اقترح أن يلتقي الملك تشارلز الثالث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت، تزامنا مع احتمال أن تصل المفاوضات شديدة الجدل حول بروتوكول أيرلندا الشمالية إلى ذروتها.

وبعد أسابيع من المحادثات المشحونة والغضب المتزايد بين أعضاء حزب المحافظين والنقابيين، من المتوقع التوصل إلى اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

دور رئيسي

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه يمكنها الكشف عن أن الملك كان من المقرر أن يلعب دورًا رئيسيًا في الجزء الأخير من مفاوضات البروتوكول، من خلال لقاء السيدة فون دير لاين يوم السبت.

وأضافت: وليس هناك ما يشير إلى أن الملك كان سيشارك في المحادثات، لكن كان من الممكن تفسير ذلك على أنه منحه مباركته للمفاوضات في المرحلة المتأخرة أو حتى المصادقة على الصفقة برمتها إذا كانت قد انتهت صباح السبت كما ترددت شائعات في إحدى المراحل.

وقالت القناة إن الاجتماع كان تم إلغاؤه في وقت سابق يوم الجمعة.

وفي إحدى المراحل ، كانت خطة يوم السبت هي أن تلتقي السيدة فون دير لاين برئيس الوزراء ريشي سوناك للمصادقة على الصفقة وأن تلتقي بشكل منفصل بالملك تشارلز.

مناقشات

واشارت (سكاي نيوز) إلى أن مناقشات دارت حول تسمية الصفقة "اتفاقية وندسور"، مما يضفي عليها جوًا من السلطة الملكية. ومع ذلك ، من المرجح أن يكون الدعم من الملك مثيرًا للجدل بشدة ، مما يهدد بادعاءات أنه سيتم جره إلى السياسة.

يشار إلى أن الملكة الراحلة كانت واجهت انتقادات لخطوة مؤقتة في السياسة عندما اقترحت أن يفكر الناخبون في الاستفتاء الاسكتلندي بعناية قبل الإدلاء بأصواتهم.

وعليه، فإنه يمكن أن يُنظر إلى لقاء الملك مع المفاوض الأوروبي في هذه المرحلة على أنه عمل سياسي أكثر صراحة من ذلك. وقالت (سكاي نيوز)

إن قرار ترتيب الاجتماع كان تم الاتفاق عليه بين داونينغ ستريت وقصر باكنغهام بشكل مشترك.

إلغاء الاجتماع

وبعد أن كشفت القناة عن الخطة، قالت مصادر حكومية بريطانية إن السيدة فون دير لاين لم يعد من المتوقع أن تسافر إلى المملكة المتحدة يوم السبت على الرغم من إجراء السيد سوناك ومحادثاتها "الإيجابية" بشأن الصفقة يوم الجمعة.

وشددت المصادر على القول إنه لن يكون من غير اللائق أن يلتقي الملك، بصفته رئيسًا للدولة ، بزعيم أوروبي زائر. وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء البريطانية (PA): "سيكون من الخطأ الإشارة إلى أن الملك سيشارك في أي شيء سياسي عن بعد".

ورغم أنه لم يتم تقديم دعوة رسمية على الإطلاق لرئيسة المفوضية الأوروبية، فقد كان السياسيون البريطانيون والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على علم بالحدث الذي كان من المقرر عقده في قلعة وندسور بعد ظهر يوم السبت.

تسويق الصفقة

ويقول أحد المصادر القريبة من المفاوضات إن مشاركة الملك كانت بالتأكيد محاولة لتسويق البروتوكول محليًا. وعبرت مصادر حكومية أخرى عن قلقها للغاية من أن يؤدي هذا إلى تسييس الملك الجديد حتى قبل تتويجه.

وقال جاكوب ريس موغ، الوزير السابق وزعيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لشبكة سكاي نيوز: "إذا كانت هناك خطة لإحضار الملك قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي داخلي، فسيكون ذلك بمثابة مخالفة دستورية".

وقالت أطراف أخرى إن مجرد التفكير في إشراك الملك في المفاوضات أمر مشكوك فيه وأدانت هذه الخطوة.

وقال بيتر كاي، وزير الظل لشؤون أيرلندا الشمالية في حزب العمال المعارض الشمالية: "أظهر سوناك بالفعل أن التفاوض أفضل من القتال، لكن افتقاره إلى الفطنة السياسية والحكم يقوض مرة أخرى فرصته في النجاح. ويبدو أن هناك حالة من الذعر في داونينغ ستريت وهم يحاولون اجتذاب كل أنواع السياسات والرافعات السخيفة تمامًا".

واضاف: "لا أعرف كيف يمكن لفكرة إشراك الملك أن تمرر عقل شخص ما وتصل إلى أفواههم قبل أن يدركوا أن اختيار هذه سياسة غير حكيمة للغاية لأن لها آثارًا دستورية".

