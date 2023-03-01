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موسكو: قال رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو حليف موسكو الذي يزور الصين حاليا، الاربعاء انه يؤيد تماما المقترحات الصينية لتسوية النزاع في اوكرانيا التي تم كشفها الاسبوع الماضي.

قال لوكاشينكو خلال مباحثات في بكين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ "إن بيلاروسيا تقوم بحملة نشطة من أجل مقترحات السلام وتدعم بالكامل مبادرتكم للأمن الدولي".

ونقل المكتب الاعلامي للرئاسة البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله "جرى لقاء اليوم في فترة صعبة للغاية يتطلب مقاربات جديدة غير معهودة وقرارات سياسية مسؤولة يجب أن تهدف قبل كل شيء إلى تجنب مواجهة عالمية لن يكون فيها رابح".

الجمعة الماضي بعد مرور عام على اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا، نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو بشكل خاص موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام.

في حين سعت الصين إلى فرض نفسها كوسيط في هذا النزاع، فإن موقفها كحليف لروسيا يجعلها غير مؤهلة في نظر الغربيين الذين يدعمون من جانبهم أوكرانيا.

من جهتها تعتبر بيلاروسيا جارة أوكرانيا، طرفا رئيسيا في النزاع. لم ترسل البلاد جنودا للقتال مباشرة إلى جانب الجيش الروسي لكن أراضيها تستخدم قاعدة خلفية لقوات موسكو.