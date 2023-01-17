قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا على خلفية "القمع المستمر" الذي يمارسه نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، فيما بدأت محاكمة غيابية للمعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "يواصل نظام لوكاشنكو قمع الشعب البيلاروسي وتطلعاته الديموقراطية، بما في ذلك من خلال المحاكمات ذات الدوافع السياسية والغيابية لزعيمة المعارضة الديموقراطية سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء ديموقراطيين آخرين بتهم لا أساس لها".

وأضاف بلينكن "للرد على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ إجراءات تقييد للتأشيرات ضد 25 فردًا... لضلوعهم في تقويض الديموقراطية" في بيلاروسيا.

المستهدفون

وتستهدف العقوبات خصوصًا أعضاء في البرلمان البيلاروسي "لدورهم في اعتماد تشريع يجيز عقوبة الإعدام للمدانين +بالشروع في أعمال إرهابية+ مزعومة، وهي تهمة تستخدم لقمع وترهيب المعارضة الديموقراطية والمدنية"، وفق وزير الخارجية الأميركي.

وتفرض الولايات المتحدة منذ أعوام عقوبات على نظام ألكسندر لوكاشنكو الاستبدادي الذي يحكم بيلاروسيا بقبضة من حديد منذ العام 1994 وفاز في انتخابات العام 2020 المطعون في نتائجها.

وأعلنت واشنطن في آذار/مارس عقوبات اقتصادية جديدة ضده بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح بيان الخارجية الأميركية أنها فرضت في الإجمال قيودًا على تأشيرات الدخول تشمل 322 فردًا "لتقويض الديموقراطية في بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المزورة عام 2020".